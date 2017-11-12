13.11: большинство французов продолжают жить в страхе

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Во Франции, спустя два года после терактов в зале "Батаклан" и у стадиона Сен-Дени пройдет траурная церемония: президент Республики, мэр Парижа и мэр Сен-Дени почтят память жертв терактов 13 ноября 2015 года, посетив все места, затронутые этими нападениями. В соответствии с просьбой семей (жертв и пострадавших) эти церемонии будут отличаться большой сдержанностью.

Как пишет Figaro, организаторы церемонии "в этот раз отдали предпочтение скромности": речи президента не ожидается, а саму церемонию посетят лишь немногие государственные деятели.

Год назад, в первую годовщину терактов, Париж был заполнен баннерами с девизом города — Fluctuat nec mergitur ("Плавает, но не тонет", лат.). В этом году баннеров пока не видно.

Смертельные 40 минут

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени.

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Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Присутствовавших на футбольном матче французского президента Франсуа Олланда, глав МИД Франции и Германии — Лорана Фабиуса и Франка-Вальтер Штайнмайера службы безопасности эвакуировали. Чтобы избежать массовой паники, игру не прерывали. После окончания матча болельщикам разрешили уходить, только когда стало безопасно.



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Спустя несколько минут после первого теракта в соседнем Х округе Парижа произошла вторая атака — из проезжающего автомобиля террористы начали расстреливать посетителей двух кафе, Petit Cambodge и Le Carillon. В результате этого нападения были убиты 15 человек и более десятка ранены.

Затем стала поступать информация об аналогичных событиях в XI округе города — у пиццерии La Casa Nostra и у кафе La Belle Equipe. В пиццерии были убиты пять человек, а около кафе девятнадцать. Еще через несколько минут произошел взрыв в кафе Comptoir Voltaire, где сработал еще один "пояс смертника". Ранение получил один человек.

В это же время трое террористов захватили заложников в концертном зале "Батаклан" (Bataclan), где проходил концерт американской рок-группы Eagles of Death Metal. По оценке очевидца, в здании во время нападения террористов могли находиться до 1,5 тысячи человек. Части зрителей удалось спастись бегством, по оставшимся захватчики открыли огонь. События в "Батаклане" стали самым кровавым эпизодом в серии террористических атак.



© Инфографика Крупнейший теракт в истории Франции

Все атаки произошли в течение 40 минут. Штурм "Батаклана" завершился лишь спустя несколько часов. Французские силы безопасности начали штурмовать здание после того, как захватчики отказались идти на переговоры.

Жизнь в страхе и тату на память

В среду во Франции перестало действовать чрезвычайное положение, введенное на территории страны решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года. Одновременно с этим вступил в силу закон о борьбе с терроризмом. Но министр внутренних дел Франции Жерар Коллон Коллон не исключил, что режим ЧП возобновится, если в стране произойдет еще одно "массовое убийство".

Французские силовые структуры предотвратили 32 теракта с конца 2015 года, когда в стране был введен режим чрезвычайного положения.

Сегодня главной задачей французских властей является помочь пережившим эту национальную трагедию "вернуться к нормальной жизни". В интервью Journal du Dimanche глава МВД Франции Жерар Коллон подчеркнул, что с момента терактов французские власти "подключили значительные силы к разведке, защите секретной информации, полицейскому присутствию, новым технологиям и европейскому сотрудничеству".

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Опрос общественного мнения, который показывает, что спустя два года после "самой страшной атаки со времен Второй мировой войны" большинство французов продолжают жить в страхе. В свою очередь, газета Monde пишет, что спустя два года после терактов в Париже и Сен-Дени около трети спасенных не смогли вернуться на работу или выбрать профессии "с наибольшим для них смыслом".

"Какова ценность работы, когда понимаешь, что все может закончиться завтра же?" — цитирует издание бывшую главу ассоциации Life for Paris Каролин Ланглад.

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Газета Parisien публикует воспоминая сотрудников скорой медицинской помощи, которые выехали в ту роковую ночь на место терактов, чтобы оказать первую помощь раненым, и которые сами стали жертвами "психологической атаки". "Виктория была в ту ночь дежурной медсестрой. Потрясенная, она рассказывает о своем долгом пути к признанию собственного статуса жертвы", — заключает газета.

Итальянская Repubblica и французская Express публикуют фотографии выживших в "Батаклане" и родственников погибших, которые в память о трагедии сделали себе татуировки с датой теракта, символом или девизом Парижа. "Для меня это не просто татуировка": чернила на теле словно терапия для жертв Батаклана", — комментирует Repubblica.

И все же, как отмечает Parisien, за пару дней до памятной церемонии на стадионе Сен-Дени "несмотря ни на что чувствовалась праздничная атмосфера" во время матча по регби между Францией и Новой Зеландией. Вопреки всему жизнь постепенно возвращается "в нормальное русло".