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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 14 ноября
13.11.2017 11:23 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 14 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно, днем - с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем - местами, преимущественно по востоку страны, пройдут дождь и мокрый снег. Ночью по северу в отдельных районах ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. Местами возможен туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем будет 1-7 градусов тепла.-0-
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13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 14 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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