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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 14 ноября

13.11.2017 11:23 — Новости Общества | БелТА  
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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 14 ноября
Фото из архива

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 14 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно, днем - с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем - местами, преимущественно по востоку страны, пройдут дождь и мокрый снег. Ночью по северу в отдельных районах ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. Местами возможен туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем будет 1-7 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 14 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

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