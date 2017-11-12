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Исполнительница роли Чудо-женщины поставила ультиматум продюсерам
13.11.2017 11:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Исполнительница главной роли в фильме "Чудо-женщина" Галь Гадот поставила ультиматум кинопродюсерам перед запуском съемок сиквела боевика, сообщает издание
"Чудо-женщина" — супергеройский фильм, вышедший летом этого года. Лента оказалась успешной в мировом прокате и принесла создателям свыше 820 миллионов долларов, а исполнительницу главной роли — Галь Гадот — сделала знаменитостью.
© REUTERS/ Mario Anzuoni
После такого успеха кинопродюсеры планируют снять второй полнометражный фильм о Чудо-женщине, однако Гадот выставила им условия: она примет участие в съемках только при условии того, что к ленте не будет иметь никакого отношения продюсер Бретт Рэтнер.
Рэтнера этой осенью
Особого внимания этот скандал заслуживает и ввиду того, что "Чудо-женщину" многие называли феминистическим боевиком, а обвинения в домогательствах в адрес одного из продюсеров могут заметно повлиять на имидж фильма.
Галь Гадот в роли Чудо-женщины появится на широких экранах уже с 16 ноября — в фильме "Лига справедливости". Дата возможного выхода второй полнометражной ленты о полубогине пока не названа.
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Галь Гадот откажется от съемок в продолжении фильма, если к нему будет иметь отношение обвиненный в сексуальных домогательствах Бретт Рэтнер.
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