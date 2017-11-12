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Исполнительница роли Чудо-женщины поставила ультиматум продюсерам

13.11.2017 11:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Исполнительница главной роли в фильме "Чудо-женщина" Галь Гадот поставила ультиматум кинопродюсерам перед запуском съемок сиквела боевика, сообщает издание Page Six со ссылкой на собственные источники.

"Чудо-женщина" — супергеройский фильм, вышедший летом этого года. Лента оказалась успешной в мировом прокате и принесла создателям свыше 820 миллионов долларов, а исполнительницу главной роли — Галь Гадот — сделала знаменитостью.

Исполнительница роли Чудо-женщины поставила ультиматум продюсерам
© REUTERS/ Mario Anzuoni
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После такого успеха кинопродюсеры планируют снять второй полнометражный фильм о Чудо-женщине, однако Гадот выставила им условия: она примет участие в съемках только при условии того, что к ленте не будет иметь никакого отношения продюсер Бретт Рэтнер.

Рэтнера этой осенью обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько женщин. Предыдущую "Чудо-женщину" финансировала именно его компания. По данным американских СМИ, Warner Bros уже разорвала отношения с фирмой Рэтнера.

Особого внимания этот скандал заслуживает и ввиду того, что "Чудо-женщину" многие называли феминистическим боевиком, а обвинения в домогательствах в адрес одного из продюсеров могут заметно повлиять на имидж фильма.

Галь Гадот в роли Чудо-женщины появится на широких экранах уже с 16 ноября — в фильме "Лига справедливости". Дата возможного выхода второй полнометражной ленты о полубогине пока не названа.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
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Галь Гадот откажется от съемок в продолжении фильма, если к нему будет иметь отношение обвиненный в сексуальных домогательствах Бретт Рэтнер.

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