От витеблян ждут идей по использованию земли в городе

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Витебский горисполком предложил жителям города отправить по электронной почте идеи, как, на их взгляд, можно обустроить участок в одном из микрорайонов. Письма витебляне могут слать до 14 ноября.



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Мнения пока совпадают

Билево — относительно новый микрорайон на окраине Витебска, построенный на месте одноименной деревни. Он быстро растет и заселяется. В одной из уже застроенных частей микрорайона архитекторы оставили свободным большой участок с двумя водоемами: во-первых, чтобы сделать там зеленую зону, а во-вторых, потому что он находится в низине. Но прежде, чем окончательно решить судьбу территории, градостроители решили поинтересоваться у жителей, что те хотели бы увидеть на этом месте.

"Провести онлайн-опрос поручил заместитель председателя горисполкома, чтобы собрать общую информацию о том, в каком направлении, по мнению жителей, следует развивать участок. Но хочу сразу отметить, что это не общественное обсуждение какого-либо проекта: мы хотим проверить, совпадает ли наше мнение с мнением жителей района. На сегодняшний день мнения совпадают. После того, как 14 ноября закончится сбор предложений от горожан, их передадут председателю горисполкома, который и примет окончательное решение, что делать с участком", — рассказал Sputnik главный специалист отдела архитектуры витебского горисполкома Сергей Валевич.

По словам собеседника, на данный момент получено 23 письма, и "девяносто процентов авторов предлагают разбить парк и сделать зону отдыха". Кроме того, несколько человек написали, что нужно построить на этом месте аквапарк, а один житель решил, что на свободном участке следует разместить школу.

Прислала письмо даже одна московская фирма, которая занимается ландшафтным дизайном. Ее сотрудники предложили сделать парк и сопроводили письмо ссылками на свои работы.

Сейчас вопрос упирается в финансирование.

Осилит ли казна еще один парк?

"Чтобы окончательно определиться, что создавать на участке, должен быть не только заказчик проекта, но и финансирование. А оно выделяется, в зависимости от средств городского бюджета, отведенных на эти цели. Если остановимся, к примеру, на парке, то никто, кроме города, его финансировать не сможет. А на сегодняшний день за счет городских средств строится Парк 1000-летия, и сможет ли городская казна потянуть еще один парк, – большой вопрос. Вполне вероятно, что он станет развиваться поэтапно: за один год будут оборудованы, скажем, дорожки, за второй год – что-то другое. А, может, когда начнутся работы по реализации проекта, появится возможность привлекать инвестиции", — рассказал главный специалист отдела архитектуры.

По словам собеседника, если будет принято окончательное решение создать парк на месте пустующего участка, то отдел архитектуры Витебского горисполкома сможет внести свои предложения, поскольку эта идея прорабатывалась давно, и даже созданы эскизы зоны отдыха. Кроме того будет выбрана организация, которая создаст проект будущего парка, его тоже выставят на общественное обсуждение. После чего, весной можно будет начать активно озеленять территорию, тем более, что часть деревьев там уже посажена.