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Белоруски уступили американкам Кубок федерации

13.11.2017 11:03 — Новости Общества | БДГ  
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Женская сборная Беларуси по теннису не смогла завоевать первый в своей истории Кубок федерации. В финальном матче, который прошел 11-12 ноября в Минске, белоруски проиграли команде США со счетом 2:3.

В стартовом поединке 11 ноября Александра Саснович проиграла Коко Вандевеге — 4:6, 4:6, но затем Арина Соболенко одолела победительницу последнего US Open Слоан Стивенс — 6:3, 3:6, 6:4. Во второй день Соболенко уступила Вандевеге — 6:7 (5:7), 1:6, а Саснович обыграла Стивенс — 4:6, 6:1, 8:6.

Решающей стала парная встреча, где Арина Соболенко и Александра Саснович со счетом 3:6, 6:7 (3:7) уступили Коко Вандевеге и Шелби Роджерс.

Команда США выиграла Кубок федерации в 18-й раз. Беларусь же впервые играла в финале, обыграв по пути к нему команды Нидерландов — 4:1 и Швейцарии — 3:2.

Капитан женской сборной Беларуси по теннису Эдуард Дубров на пресс-конференции по окончании финального матча назвал выступление белорусок большим успехом. «В стране с населением девять с половиной миллионов трудно найти способных детей, и можно позавидовать, что у нас растут такие дети», — сказал он, передают Naviny.by.

«Думаю, что у нас хорошее будущее. От матча к матчу мы играли со все более сильными соперниками», - отметил тренер.

О больших перспективах белорусского тенниса заявил и президент страны Александр Лукашенко 12 ноября на встрече с президентом Международной федерации тенниса Дэвидом Хаггерти и главами ряда национальных теннисных федераций и международных спортивных объединений. «Мы скоро, в крайнем случае, в женском теннисе, о себе громко заявим», — сказал он.

Напомним, что Александр Лукашенко посетил игру команд Беларуси и США в Кубке федерации 11 ноября на корте «Чижовка-Арены», а перед сражением поддержал наших теннисисток.

 
Теги: Минск
 
 
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Женская сборная Беларуси по теннису не смогла завоевать первый в своей истории Кубок федерации. В финальном матче, который прошел 11-12 ноября в Минске, белоруски...

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