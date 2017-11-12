МИД выясняет, есть ли белорусы среди пострадавших от землетрясения на границе Ирана и Ирака

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13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси отслеживает ситуацию в связи с землетрясением на границе Ирана и Ирака. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Посольство в Тегеране в контакте с властями отслеживает ситуацию в пострадавших от землетрясения районах", - говорится в сообщении.

Граждане Беларуси в Иране, которым нужна помощь, а также те, чьи родственники в этой стране не выходят на связь, могут обратиться по телефону +9989122152935.

Пасольства ў Тэгеране ў кантакце з уладамі адсочвае сітуацыю ў пацярпелых ад землетрасення раёнах. Тэлефон для грамадзян Беларусі ў Іране, якім патрэбна дапамога, а таксама тых, чые сваякі ў гэтай краіне не выходзяць на сувязь, +9989122152935. pic.twitter.com/Q5iRIcEsjb