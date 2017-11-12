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Счет пострадавших от землетрясения в Иране пошел на тысячи
13.11.2017 13:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Не менее 328 человек погибли, почти четыре тысячи пострадало в результате землетрясения в Иране, случившегося вечером 12 ноября, сообщают местные СМИ.
Землетрясение магнитудой 7,2 балла
Наиболее сильные толчки ощущались на западе Ирана, а наибольший урон стихия нанесла в западной провинции Керманшах, в горах Загрос, которые разделяют страну и соседний Ирак.
Жители региона, которым удалось пережить землетрясение, а также СМИ публикуют в соцсетях фото и видео последствий стихийного бедствия.
По данным СМИ, местные власти организовали оказание необходимой помощи пострадавшим, связи и подача электроэнергии также восстановлена. В разборе завалов в поисках выживших участвуют спасатели и местные жители, используется тяжелая техника. В транспортировке и ликвидации последствий задействованы силы армии.
Подземные толчки были зафиксированы в воскресенье вечером в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
Последствия землетрясения в Ираке
По данным иракского отделения организации Красный полумесяц, число жертв подземных толчков достигло 8 человек, пострадало более 400 человек (ранее сообщалось о шести погибших и 100 пострадавших). По данным министерства здравоохранения Ирака, на всей территории страны жертвами землетрясения стало более 500 человек.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как сообщили организации, наиболее всего пострадала провинция Сулеймания в автономном регионе Иракский Курдистан. По данным Красного полумесяца, для организации эвакуации жителей и раненых и оказания им необходимой помощи спасательные команды работают с ночи.
Землетрясение также нанесло значительный ущерб постройкам.
Подземные толчки в соседних странах
Как отмечают местные СМИ, подземные толчки чувствовались не только в Ираке и Иране, но и в других странах, таких как Кувейт, ОАЭ и Израиль. Жертв и разрушений в этих странах зафиксировано не было.
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В результате подземных толчков на границе Ирана и Ирака погибло более 300 человек, пострадало около 4 тысяч, количество жертв продолжает расти.
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