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Счет пострадавших от землетрясения в Иране пошел на тысячи

13.11.2017 13:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Не менее 328 человек погибли, почти четыре тысячи пострадало в результате землетрясения в Иране, случившегося вечером 12 ноября, сообщают местные СМИ.

Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака.

Наиболее сильные толчки ощущались на западе Ирана, а наибольший урон стихия нанесла в западной провинции Керманшах, в горах Загрос, которые разделяют страну и соседний Ирак.

Жители региона, которым удалось пережить землетрясение, а также СМИ публикуют в соцсетях фото и видео последствий стихийного бедствия.

​По данным СМИ, местные власти организовали оказание необходимой помощи пострадавшим, связи и подача электроэнергии также восстановлена. В разборе завалов в поисках выживших участвуют  спасатели и местные жители, используется тяжелая техника. В транспортировке и ликвидации последствий задействованы силы армии.

Подземные толчки были зафиксированы в воскресенье вечером в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Последствия землетрясения в Ираке

По данным иракского отделения организации Красный полумесяц, число жертв подземных толчков достигло 8 человек, пострадало более 400 человек (ранее сообщалось о шести погибших и 100 пострадавших). По данным министерства здравоохранения Ирака, на всей территории страны жертвами землетрясения стало более 500 человек.

Счет пострадавших от землетрясения в Иране пошел на тысячи
© Sputnik / Виктор Толочко
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Как сообщили организации, наиболее всего пострадала провинция Сулеймания в автономном регионе Иракский Курдистан. По данным Красного полумесяца, для организации эвакуации жителей и раненых и оказания им необходимой помощи спасательные команды работают с ночи.

Землетрясение также нанесло значительный ущерб постройкам.

Подземные толчки в соседних странах

Как отмечают местные СМИ, подземные толчки чувствовались не только в Ираке и Иране, но и в других странах, таких как Кувейт, ОАЭ и Израиль. Жертв и разрушений в этих странах зафиксировано не было.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате подземных толчков на границе Ирана и Ирака погибло более 300 человек, пострадало около 4 тысяч, количество жертв продолжает расти.

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