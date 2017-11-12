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Экс-владельца Черкизовского рынка подозревают в организации убийств
13.11.2017 14:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Бывший владелец Черкизовского рынка в Москве Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск по делу в организации убийств, передает в понедельник
Ранее суд заочно санкционировал арест бизнесмена Исмаилова. Его брат Рафик также является фигурантом вышеуказанного дела и обвиняется в расстреле двух столичных предпринимателей – Владимира Савкина и Юрия Брилева в 2016 году.
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Прежде чем обращаться в суд за санкцией, следствие объявило его в международный розыск", — цитирует агентство слова пресс-секретаря суда Юноны Царевой.
По неофициальной информации источника агентства в правоохранительных органах, бизнесмен может находиться на территории Турции.
Исмаилов, согласно рейтингу журнала Forbes, в 2015 году занимал 144-место в списке богатейших людей России с состоянием в 600 миллионов долларов. Однако уже в феврале 2016-го десять кредиторов потребовали с бизнесмена долги на несколько сотен миллионов долларов, после чего спустя чуть более года Арбитражный суд Московской области признал Исмаилова банкротом.
Черкизовский рынок или в простонародии "Черкизон" до его закрытия в 2009 году был очень популярных у белорусских предпринимателей, ездивших в Москву за оптовыми закупками.
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Предполагается, что беглый московский бизнесмен на данный момент может находиться на территории Турции.
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