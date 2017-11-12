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Беглый вертикальщик Петрамович приговорен к 9 годам лишения свободы

13.11.2017 14:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Суд Первомайского района Минска назначил бывшему заместителю главы администрации Партизанского района Минска Николаю Петрамовичу 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала суда.

Суд признал его виновным в покушении на мошенничество и даче взяток. За подстрекательство к даче взяток и приготовлению к даче взяток по совокупности суд назначил ему 4 года лишения свободы, за совершение хищения в особо крупном объеме — 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного с конфискацией имущества. Суд поставил взыскать гражданские иски потерпевших в полном объеме. В срок отбывания наказания зачесть время нахождения под стражей.

Данный приговор неокончательный и может быть обжалован в течение 10 суток. Петрамович спокойно выслушал приговор. В зале суда присутствовали потерпевшие.

Информация о том, что бывший заместитель главы администрации Партизанского района Минска сбежал с крупной суммой от кредиторов, появилась в СМИ в конце 2016 года. Люди, которые одолжили Петрамовичу деньги, начали писать заявления в милицию. Через какое-то время он был задержан и помещен в СИЗО. Петрамовичу предъявлено обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к даче взяток.

Прокурор попросила суд назначить Петрамовичу наказание в виде 10 лет лишения свободы, а также применить к нему конфискацию имущества.

По делу проходит более 30 человек, у которых мужчина занял крупные денежные средства и не вернул. В ходе судебного разбирательства Петрамович раскаялся, просил прощения у потерпевших и обещал вернуть деньги, произошедшее он назвал "крестом на всю жизнь". С февраля 2017 года он находится в СИЗО под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
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Гособвинитель в ходе судебных прений попросила для бывшего чиновника, сбежавшего с 500 тысячами долларов, 10 лет лишения свободы.

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