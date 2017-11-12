ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Овощи и фрукты в октябре в Беларуси подорожали, сахар и кофе подешевели

13.11.2017 13:15 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Овощи и фрукты в октябре в Беларуси подорожали, сахар и кофе подешевели

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Овощи и фрукты в октябре в Беларуси подорожали, сахар и кофе подешевели. Такая информация размещена на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

Продукты питания и безалкогольные напитки в октябре стали дороже на 1,47%. Больше всего подорожали овощи - на 37,3%: огурцы стали дороже более чем в 2 раза, а помидоры на 87,09%. При этом белокочанная капуста подешевела на 4,14%, картофель - на 10,46%, морковь - на 13,83%, лук - на 10,46%. Фрукты выросли в цене на 2,73% (больше всего подорожали бананы - на 10,94%).

Сахар-песок в октябре подешевел на 2,08%, чай - на 0,94%, кофе - на 1,15%. Цены на крупы незначительно снизились: так, гречневая крупа стала дешевле на 3,67%, пшенная - на 2,28%. Рис при этом подорожал на 1,05%.

Куриные яйца в прошлом месяце подорожали на 4,48%, незначительно выросли в цене сыры - на 1,84%. Натуральный мед стал дороже на 2,75%.

Табачные изделия стали дороже на 0,34%, алкогольные напитки - на 1,07%.

Непродовольственные товары выросли в цене на 0,46%.

Услуги в октябре подорожали на 2,05%. Больше всего подорожали жилищно-коммунальные услуги (на 5,9%), услуги цирков (на 13,98%) и услуги городского транспорта (на 6,8%). Снизились цены на услуги гостиниц (на 0,88%) и железнодорожного транспорта (на 1,19%), а также на санаторно-курортные услуги (на 1,33%) и услуги банков (1,42%).

Инфляция в Беларуси в октябре составила 1,2%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Овощи и фрукты в октябре в Беларуси подорожали, сахар и кофе подешевели. Такая информация размещена на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА. ...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Стабильно тяжелый. Придавленный плитой дома в Могилеве ребенок не пришел в себя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика