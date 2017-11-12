Прыгнувший с моста в Гродно водитель автобуса уже 10 дней без сознания

МИНСК, 13 ноя — Sputnik, Инна Гришук. Водитель городского автобуса, который десять дней назад прыгнул с моста в Неман с 30-метровой высоты, все еще находится в тяжелом состоянии и не пришел в сознание.

Известно, что 57-летний водитель прыгнул с моста днем 4 ноября, спасатели достали его из холодной воды на расстоянии 300-400 метров от моста. С ушибом головного мозга, с переохлаждением его тут же доставили в реанимацию. Мужчина был без сознания, до сих пор не очнулся, и врачи утверждают, что об улучшениях состояния пока не сообщают.

"На понедельник, 13 ноября, состояние пациента расценивается как тяжелое, стабильное. Мужчина по-прежнему находится в отделении реанимации, о каких-то прогнозах пока говорить рано", – сообщил Sputnik заместитель главного врача по организационно-методической работе Гродненской городской больницы скорой медицинской помощи Андрей Ветроградов.

На предприятии до сих пор гадают, что могло стать причиной такого поступка. Там Sputnik рассказали, что водитель работает в автобусном парке Гродно 29 лет.

"Адекватный человек, трудолюбивый и исполнительный работник. Получил звание ветерана автобусного парка. Сначала за работу без аварий второй степени, потом за работу без аварий первой степени. За все годы у него не было ни одного взыскания со стороны администрации, ни одной жалобы со стороны пассажиров", – отметил директор ОАО "Автобусный парк г. Гродно" Николай Древило.

По его словам, пострадавший водитель после выработки 20-летнего стажа в 55 лет доработал до льготной пенсии. После пенсии на предприятии оставался работать по собственному желанию. Единственное, попросился перейти с большого автобуса-"гармошки" МАЗ-105 на более короткий МАЗ-103.

По информации администрации автопарка, родственники пострадавшего водителя также не могут найти объяснения его поступку. Все ждут, когда он придет в себя и сможет все рассказать. Среди предположений есть версия, что повлиять на душевное состояние водителя могла авария, в которую мужчина попал на личной машине незадолго до происшествия.

Некоторые коллеги водителя предполагают, что причиной столь отчаянного поступка мог стать напряженный график и переработки на предприятии. Известно, что в среднем в месяц автобусном парке водители перерабатывают по 39 часов в месяц по причине острой нехватки кадров.

По данному случаю проводится проверка. Ранее милиция сообщала, что поступок водителя не связан с криминальным событием.