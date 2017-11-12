Тайны метро Нью-Йорка: Фала – собака Рузвельта, которой нет

Рабочие до сих пор встречают призрак пса 32-го президента США Франклина Рузвельта на закрытой ветке метрополитена Нью-Йорка, уверен специалист по истории мегаполиса Фил Шенберг.

Что это за пес и почему жителям города он мерещится даже в метро, узнал Sputnik.

Призрак Белого дома

Для того чтобы Рузвельту удобнее было путешествовать по Нью-Йорку, сконструировали состав из пяти бронированных вагонов. Он перемещался вдоль тайной подземной ветки – от Центрального вокзал к отелю Waldorf Astoria. Скотчтерьер Фала нередко сопровождал президента.

Ветка закрыта, но любители мистики считают, что привидение пса приходит на станции в поисках хозяина. Чтобы понять, как американцы любят Фала, стоит сказать, что его даже признали почетным рядовым американской армии – терьер якобы пожертвовал доллар на военные нужды.

Пса подарили президенту на Рождество в 1940 году, и Рузвельт старался с ним не расставаться. В конце концов собаку похоронили рядом с ним в 1952 году – через семь лет после смерти главы государства.



© Sputnik/ Фонд РИА Новости Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, Президент США Франклин Делано Рузвельт и Маршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин на Ялтинской конференции.

Но прежде Фала успел побывать с хозяином в многочисленных поездках. Фала последовал за президентом на конференцию в Квебеке, когда там была подписана Атлантическая хартия. А в 1944 году Рузвельт упомянул пса в предвыборной речи, которая в историю вошла под названием "Речь о собаке Фала".

"Республиканские вожди не удовлетворяются нападками на меня, на мою жену и моих сыновей. Им недостаточно этого, и теперь они избрали новую мишень, мою маленькую собаку Фала. Я, разумеется, не протестую против нападок, как и вся моя семья, но Фала протестует. Вам известно, что Фала – шотландский терьер, и когда он узнал, что сочинители из Республиканской партии в Конгрессе – и вне – выдумали историю о том, что я забыл своего питомца на одном из Алеутских островов и послал миноносец, чтобы найти, что обошлось налогоплательщикам то ли в два или три, то ли в восемь или двадцать миллионов долларов, – его шотландская душа возмутилась. Он до сих пор не пришел в себя!" – сказал Рузвельт, отвечая на претензии конкурентов.

Откуда взялся Фала

Собаку президенту подарили: одна из кузин Рузвельта презентовала его под именем Биг Бой (Большой Мальчик). Президент использовал отсылку к шотландским корням собаки и назвал его Мюррей, Разбойник из Фалахилла. Фала стало более коротким именем терьера.

В резиденции пса полюбил не только Рузвельт, его подкармливали все, от повара до сотрудников администрации. Вскоре у Фала начались проблемы с желудком, и Рузвельт строго запретил, чтобы пищу псу давал кто-нибудь кроме него самого. За заботу Фала отвечал преданностью и, по мнению Элеоноры Рузвельт, собачьей проницательностью. Если сам президент еще не решил, как выстраивать отношения с высокопоставленным гостем Белого дома, отправлял к нему Фала – если пес позволит себя погладить, президент проявит благосклонность.

Остаток жизни после смерти президента пес провел с его супругой, но по хозяину скучал. Очевидцы утверждают, что каждый вой сирены, которой обычно сопровождалось прибытие президентского кортежа, он вскидывал уши. Президент так и не приехал, но нью-йоркцы увековечили память о преданном псе в городских легендах.