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Тонувшего в Свислочи мальчика на днях выпишут из больницы
13.11.2017 21:05 — Новости Общества | БелТА
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тонувшего в Свислочи мальчика на днях планируют выписать из больницы, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по медицинской части 2-й городской детской клинической больницы Минска Алла Бегун.
"Состояние мальчика хорошее. Он полностью восстановился. В среду мы планируем выписать его домой", - сказала Алла Бегун. Настроение ребенка приподнятое, он хочет быстрее вернуться домой, добавила замглавного врача.
Сейчас мальчик находится в кардиологическом отделении больницы.
Как сообщалось, 28 октября в Свислочи в районе улицы Даумана в столице
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13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тонувшего в Свислочи мальчика на днях планируют выписать из больницы, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по...
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