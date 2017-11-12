Тонувшего в Свислочи мальчика на днях выпишут из больницы

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тонувшего в Свислочи мальчика на днях планируют выписать из больницы, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по медицинской части 2-й городской детской клинической больницы Минска Алла Бегун.

"Состояние мальчика хорошее. Он полностью восстановился. В среду мы планируем выписать его домой", - сказала Алла Бегун. Настроение ребенка приподнятое, он хочет быстрее вернуться домой, добавила замглавного врача.

Сейчас мальчик находится в кардиологическом отделении больницы.

Как сообщалось, 28 октября в Свислочи в районе улицы Даумана в столице едва не утонул девятилетний мальчик . До прибытия спасателей и скорой помощи ребенка вытащил из воды случайный прохожий Виталий Титов. Спасенный был передан бригаде скорой медицинской помощи без дыхания и сердцебиения. Медики смогли запустить сердце ребенка.-0-