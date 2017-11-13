Число обвинивших Буша-старшего в домогательствах женщин достигло шести

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Жительница американского штата Техас Рослин Корриган стала шестой женщиной, обвинившей экс-президента США Джорджа Буша-старшего в сексуальных домогательствах, сообщило издание Time.

По словам Корриган, инцидент произошел в 2003 году, когда ей было 16 лет. Отец девочки взял ее с собой на официальное мероприятие в ЦРУ, куда приехал и Буш-старший. Она рассказала, что на церемонии фотографирования тогда 79-летний бывший президент "дал волю рукам".



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"Моей первой реакцией был безраздельный страх", — сообщила американка. Однако она никому не рассказывала об этом случае.

В свою очередь представитель Буша-старшего в ответ на просьбу прокомментировать это обвинение отметил, что его шеф "никому не хотел причинить вред или страдание и еще раз извиняется перед теми, кого он мог оскорбить".

Ранее о домогательствах 41-го президента США рассказали актрисы Хезер Линд и Джоана Грольник. Еще несколько женщин, рассказавших о "потрогавшем" их Буше-старшем, пожелали остаться неизвестными .

За последнее время как в США так и в других странах разгорелось множество скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. В них фигурируют как известные политики, так и звезды шоу-бизнеса.