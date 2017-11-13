ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело батюшки-сутенера: во вторник суд в Витебске огласит приговор

14.11.2017 07:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Суд Железнодорожного района Витебска во вторник огласит приговор по уголовному делу священника из Ленинградской области, который обвиняется в сутенерстве.

Задержанный на автовокзале в Витебске российский священник находится в СИЗО под стражей с начала августа 2017 года.

Дело батюшки-сутенера: во вторник суд в Витебске огласит приговор
© Sputnik/ Алексей Филиппов
Священника из РФ будут судить за сутенерство за закрытыми дверями

"Сегодня в 09:30 суд публично огласит резолютивную часть приговора по уголовному делу в отношении 39-летнего священника", — сообщили Sputnik в понедельник в Верховном суде Беларуси.

Это уголовное дело было рассмотрено за закрытыми дверями.

Как сообщал Sputnik, в отношении священника УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 171 (покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства) УК РБ.

Следствие утверждает, что 39-летний священник из Ленинградской области с апреля по август 2017 года вел переписку в интернете с двумя жительницами Витебска, уговорил их поехать в Санкт-Петербург заниматься проституцией.

При посадке с девушками в поезд Витебск — Санкт-Петербург мужчина был задержан.

В начале года в Беларуси была осуждена знакомая обвиняемого, 19-летняя гражданка Таджикистана, которая также вербовала белорусок для занятия проституцией. Ей суд назначал пять лет лишения свободы.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около двух недель длилось судебное разбирательство по делу священнослужителя из России.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Самое сложное – ходить с животом в школу: откровения 15-летних мам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика