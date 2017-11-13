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Дело батюшки-сутенера: во вторник суд в Витебске огласит приговор
14.11.2017 07:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Суд Железнодорожного района Витебска во вторник огласит приговор по уголовному делу священника из Ленинградской области, который обвиняется в сутенерстве.
© Sputnik/ Алексей Филиппов
"Сегодня в 09:30 суд публично огласит резолютивную часть приговора по уголовному делу в отношении 39-летнего священника", — сообщили Sputnik в понедельник в Верховном суде Беларуси.
Это уголовное дело было рассмотрено за закрытыми дверями.
Как сообщал Sputnik, в отношении священника УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 171 (покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства) УК РБ.
Следствие утверждает, что 39-летний священник из Ленинградской области с апреля по август 2017 года вел переписку в интернете с двумя жительницами Витебска,
При посадке с девушками в поезд Витебск — Санкт-Петербург мужчина был задержан.
В начале года в Беларуси была осуждена знакомая обвиняемого, 19-летняя гражданка Таджикистана, которая также вербовала белорусок для занятия проституцией. Ей суд назначал пять лет лишения свободы.
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Около двух недель длилось судебное разбирательство по делу священнослужителя из России.
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