Дело батюшки-сутенера: во вторник суд в Витебске огласит приговор

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Суд Железнодорожного района Витебска во вторник огласит приговор по уголовному делу священника из Ленинградской области, который обвиняется в сутенерстве.

Задержанный на автовокзале в Витебске российский священник находится в СИЗО под стражей с начала августа 2017 года.



© Sputnik/ Алексей Филиппов Священника из РФ будут судить за сутенерство за закрытыми дверями

"Сегодня в 09:30 суд публично огласит резолютивную часть приговора по уголовному делу в отношении 39-летнего священника", — сообщили Sputnik в понедельник в Верховном суде Беларуси.

Это уголовное дело было рассмотрено за закрытыми дверями.

Как сообщал Sputnik, в отношении священника УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 171 (покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства) УК РБ.

Следствие утверждает, что 39-летний священник из Ленинградской области с апреля по август 2017 года вел переписку в интернете с двумя жительницами Витебска, уговорил их поехать в Санкт-Петербург заниматься проституцией .

При посадке с девушками в поезд Витебск — Санкт-Петербург мужчина был задержан.

В начале года в Беларуси была осуждена знакомая обвиняемого, 19-летняя гражданка Таджикистана, которая также вербовала белорусок для занятия проституцией. Ей суд назначал пять лет лишения свободы.