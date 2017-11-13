Самое сложное – ходить с животом в школу: откровения 15-летних мам

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Еще двадцать-тридцать лет назад, когда в Советском Союзе "секса не было", о сексуальном воспитании подростков старались не говорить. Впрочем, далеко не всегда об этом говорят и сейчас. И нередко подростки постигают "азы" взрослой жизни методом проб и ошибок. Порой такое "экспресс-обучение" приводит к тому, что юные девушки становятся мамами, даже не окончив школу.

Как не сломаться, когда все пошло не так, Sputnik поговорил с теми, кто стал мамами задолго до совершеннолетия.

После рождения дочери пришлось нелегко

Виктории (имя изменено по просьбе героини) сейчас 30 лет, еще в школе она стала мамой.

"О своей беременности я узнала в десятом классе. Естественно, для меня это был шок. К тому времени мы с парнем встречались совсем недолго и были близки только один раз. Мой молодой человек воспринял такую новость довольно спокойно, морально поддержал и попросил не делать аборт. Я не сразу рассказала родителям, а когда они узнали, маму забрали на "скорой" с сердечным приступим", — вспоминает Вика.

Девушка мечтала о поступлении в ВУЗ, готовилась стать бухгалтером и последние два года прилежно занималась с репетиторами.

Родители не жалели на это денег, поскольку очень хотели, чтобы мечта дочери исполнилась. И когда узнали об ее беременности, попросили не спешить с решением и хорошенько подумать, стоит ли оставлять ребенка?

"Ходить в школу, когда уже стал появляться животик, было очень тяжело, причем морально, а не физически. Одноклассники сначала присматривались, а потом начали задавать вопросы, не стесняясь в выражениях. Я переживала, плакала, но когда врачи стали опасаться за беременность и направили в больницу на сохранение, сразу успокоилась. Конечно, было непросто, а после рождения дочери мне пришлось еще сложнее", — рассказала Sputnik собеседница.

Как вспоминает Вика, иногда по старой памяти к ней заглядывали подруги, но со временем разные интересы их развели.

После рождения ребенка Вика окончила школу и продолжала усиленно заниматься, чтобы поступить в ВУЗ. Девушка не скрывает, что без помощи родителей и своего парня, который не побоялся ответственности, ей бы ничего добиться не удалось.

Сейчас у молодых родителей уже двое детей. Вика смогла получить высшее образование и занимает должность заместителя главного бухгалтера в крупной торговой сети.



© Pixabay Хорошо, когда ребенка ждут двое, но нередко папы не выдерживают раннего отцовства

Принять ситуацию как есть

Однако хеппи-энд в таких историях – это лишь часть непростого пути. Ведь молодые мамы, которые только вчера сидели за школьной партой, не всегда понимают всю ответственность и сложность воспитания детей. На помощь нередко приходят родители, которые становятся для них единственной поддержкой. В том, что счастье в новой семье напрямую зависит от поддержки близких, уверены и опытные специалисты.

"Можно сколь угодно долго разговаривать на тему, как и почему еще вчерашняя школьница становится мамой, а можно все усилия направить на то, чтобы юная родительница и ее младенец взрослели в спокойной обстановке. Один из основных советов, который можно дать участникам процесса, — принять ситуацию и помочь родившемуся ребенку стать счастливым и любимым. Это основная задача, вокруг которой нужно выстраивать все взаимоотношения. А главное для молодой мамы — научиться совмещать новую роль с необходимостью получить дальнейшее образование, и поэтому без помощи близких здесь не обойтись", — прокомментировала ситуацию практикующий психолог Татьяна Плехович.

Не жалею, но другим не посоветую

Однако не всегда у будущей мамы есть те, кто готов ей помочь. История Натальи — яркий тому пример.

"В 15-16 лет девочки хотят быстрее повзрослеть, мечтают выйти замуж и иметь ребенка. Но они даже представить себе не могут, какой это труд — быть мамой в таком возрасте", — говорит Наташа.

Сейчас девушке 25, ее сыну — 10. Это уже взрослый помощник и надежная поддержка для мамы. Наталья родила в девятом классе, тогда ее воспитанием занимались дедушка и бабушка, так как маму лишили родительских прав, а своего отца она не знала вовсе. Решение о том, что она будет рожать и сама воспитывать малыша, Наталья приняла сразу же. Родные восприняли это в штыки, а бабушка до последнего настаивала на искусственных родах. По этой причине, отмечает Наташа, она долгое время не общалась с родными и жила у отца своего ребенка.

"Но мой парень оказался слабее меня, к рождению сына он был не готов. Сразу, вроде бы, и радовался, но ведь ребенок — не игрушка, он и плачет, и болеет, за ним нужен постоянный уход, – и эти трудности его оттолкнули. Через два года мы разошлись, и я с малышом вернулась к бабушке и дедушке. Из-за преклонного возраста они не могли помогать мне растить малыша, и поэтому я старалась успевать и сына убаюкать, и стариков своих присмотреть. А ночами готовилась к поступлению в техникум и, честно признаюсь, плакала в подушку", — вспоминает девушка.

Наталья говорит, что, несмотря на разницу в возрасте, у ее парня проблем с законом не возникло. Хотя знакомые и предлагали написать заявление, чтобы против него возбудили уголовное дело за совращение несовершеннолетней, но Наталье не хотелось опускаться до судебных разбирательств, тем более что они прожили вместе около двух лет.

Несколько раз девушка пыталась наладить отношения с отцом своего ребенка, но в семью молодой человек так и не вернулся. Наташа знает, что сейчас он женился и переехал жить в другой город. Новая супруга видеться с первым ребенком ему не разрешает.

Сегодня девушка счастлива в браке, родила второго ребенка, а ее сын называет папой другого мужчину.

"Я не жалею ни о чем! Я не знаю, как жила бы без сына, я его очень люблю и горжусь им! Но всем девочкам хочу сказать, что детство должно быть детством. Не нужно спешить, смотрите внимательнее в глаза тех, кого любите. Мне пришлось очень нелегко, хотя свое прошлое я бы сегодня изменить не хотела", — призналась Наташа.

К сожалению, в большинстве своем, школьницы, узнав о беременности, теряются, поскольку морально совершенно не готовы к материнству. Потенциальным родителям трудно распрощаться с детством и взять на себя ответственность за свою судьбу и судьбу будущего ребенка, и они принимают решение, о котором начинают сожалеть, лишь повзрослев.