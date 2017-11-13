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МНС: налоги на землю и недвижимость нужно заплатить до 15 ноября
14.11.2017 06:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Физические лица должны уплатить налоги на землю и на недвижимость до 15 ноября, сообщили Sputnik в Министерстве по налогам и сборам Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным МНС, на 1 октября на учете в налоговых органах состоит 2,77 миллиона физлиц, которые являются плательщиками имущественных налогов. Налог на землю и налог на недвижимость относятся именно к таким налогам. Вместе с тем по законодательству определенные категории граждан имеют льготы по их уплате.
"Срок уплаты гражданами налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы на земельные участки, находящиеся в собственности у государства, истекает 15 ноября, в среду", – сообщили в пресс-службе МНС.
Там отметили, что по законодательству от уплаты этих налогов освобождаются граждане, имеющие льготы в связи с достижением пенсионного возраста, инвалиды, а также те, кто проживает или работает в сельской местности.
В целом, в стране от уплаты налога на землю и налога на недвижимость освобождено около 46% тех, кто состоит на учете в налоговых органах как плательщики имущественных налогов.
В текущем году налог должны будут заплатить в общей сложности 1,5 миллиона физлиц. Для сравнения: в 2016 году извещения на уплату налогов были направлены 1,48 миллиона граждан.
В МНС также подчеркнули, что уплатить налоги можно через систему ЕРИП либо через банковские учреждения, отделения почтовой связи, непосредственно в налоговых органах по месту жительства, а также через поселковые и местные советы.
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В стране льготы по таким налогам имеют в этом году 1,5 миллиона граждан, это немного больше, чем в 2016 году. Заплатить налоги можно и дистанционно, через систему ЕРИП.
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