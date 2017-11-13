Землетрясение в Иране названо самым смертоносным за этот год

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Количество погибших в результате землетрясения в Иране превысило 400 человек, пострадало около 7 тысяч, Минздрав Ирака сообщил о 7 погибших и более 530 пострадавших. СМИ уже назвали это землетрясение "самым смертоносным" за 2017 год.



© Инфографика Схема землетрясения на границе Ирана и Ирака

Подземные толчки магнитудой 7,2 баллов произошли в воскресенье вечером на границе Ирана и Ирака. Наибольший урон нанесен западной иранской провинции Керманшах, в горах Загрос. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от города Керманшах. В течение всей ночи на 13 ноября не прекращались повторные подземные толчки магнитудой до 4,9, зафиксировано 20 афтершоков. Толчки ощущались также в других государствах региона — ОАЭ, Кувейте, Азербайджане и Израиле.

В регионе была нарушена связь и подача электроэнергии, а также автомобильное сообщение. В разборах завалов и поисках выживших участвуют спасатели и местные жители. Также для ликвидации последствий катастрофы мобилизованы силы армии. Тысячи людей, опасаясь повторения толчков, покинули дома и ночуют на улице.

Как сообщили региональные СМИ, во вторник на место трагедии отправится антикризисная команда, цель которой — оказание помощи пострадавшим и их близким "приобрести навыки по преодолению эмоциональных потрясений". Пострадавшие также в течение одного года смогут получать бесплатные психологические консультации.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД РБ опубликовал контакты для белорусских туристов в Иране

В иранской провинции Керманшах объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения. Кроме того, власти страны объявили 14 ноября национальным днем траура по погибшим.

Количество пострадавших, как отметили власти региона, скорее всего, будет увеличиваться, поскольку под завалами еще остаются люди.

Напомним, что последнее крупное землетрясение произошло в Иране в 1990-м; тогда погибло почти 40 тысяч человек.

Соболезнования в адрес правительств Ирака и Ирана направили президенты Беларуси , России, Китая, госдепартамент США и другие страны.