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Землетрясение в Иране названо самым смертоносным за этот год
14.11.2017 09:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Количество погибших в результате землетрясения в Иране превысило 400 человек, пострадало около 7 тысяч, Минздрав Ирака сообщил о 7 погибших и более 530 пострадавших. СМИ уже назвали это землетрясение "самым смертоносным" за 2017 год.
© Инфографика
Подземные толчки магнитудой 7,2 баллов
В регионе была нарушена связь и подача электроэнергии, а также автомобильное сообщение. В разборах завалов и поисках выживших участвуют спасатели и местные жители. Также для ликвидации последствий катастрофы мобилизованы силы армии. Тысячи людей, опасаясь повторения толчков, покинули дома и ночуют на улице.
Как сообщили региональные СМИ, во вторник на место трагедии отправится антикризисная команда, цель которой — оказание помощи пострадавшим и их близким "приобрести навыки по преодолению эмоциональных потрясений". Пострадавшие также в течение одного года смогут получать бесплатные психологические консультации.
© Sputnik / Виктор Толочко
В иранской провинции Керманшах объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения. Кроме того, власти страны объявили 14 ноября национальным днем траура по погибшим.
Количество пострадавших, как отметили власти региона, скорее всего, будет увеличиваться, поскольку под завалами еще остаются люди.
Напомним, что последнее крупное землетрясение произошло в Иране в 1990-м; тогда погибло почти 40 тысяч человек.
Соболезнования в адрес правительств Ирака и Ирана
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В Иране и Ираке из-за подземных толчков в воскресенье вечером погибло более 400 человек, около 7 тысяч пострадало, многие остаются под завалами.
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