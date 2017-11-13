Гибель детей в Могилеве: хронология трагедии

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. 1 ноября плита недостроенного дома в Могилеве упала на двух детей, в результате чего один из мальчиков погиб на месте, а второй был доставлен в реанимацию местной областной детской больницы. По информации медиков ребенок находился в крайне тяжелом состоянии и скончался спустя полторы недели после трагического случая.

Трагический финал игры на стройке

Трое учеников могилевской школы №45 играли на территории частного участка и оказались в недостроенном здании, расположенном на Загородном шоссе в Могилеве, когда произошло обрушение одного из бетонных перекрытий. Двоих детей накрыло бетонной плитой .



© Sputnik/ Юлия Балакирева Жители микрорайона Спутник в Могилеве: долгострой обходим стороной

Это случилось 1 ноября в районе 16:00. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и вытащили детей из-под обвала. Один мальчик умер на месте, второго с многочисленными травмами доставили в местную областную детскую больницу. Ребенок пережил клиническую смерть, врачи начали реанимировать его еще в машине скорой, но восстановить сердечную деятельность удалось только в лечебном учреждении.

Из Минска прибыла группа медиков для помощи могилевским коллегам. Врачи оценили состояние мальчика как крайне тяжелое и боролись за его жизнь на протяжении полутора недель. 13 ноября стало известно, что ребенок умер в больнице .

Незадолго до этого главный врач лечебного учреждения Игорь Каско рассказал Sputnik, что мальчик не приходит в сознание и находится в коме.

Злополучный недострой



Сразу же после трагедии следователи начали поиск владельца опасного долгостроя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.

2 ноября официальный представитель СК Юлия Гончарова сообщила Sputnik, что по подозрению в совершении преступления задержан владелец недостроенного здания — житель Могилева, 1975 года рождения.

Выяснилось, что около десяти лет назад он начал строительство дома на выделенном земельном участке. Разрешение на строительство здания мужчине не выдавалось. Позже стало известно, что возведение объекта было "заморожено" семь лет назад. Однако владелец не законсервировал недострой и не выставил вокруг него ограждение.

Следствие должно выяснить, почему недостроенное здание не было законсервировано должным образом. Сообщалось также, что была назначена судебная строительно-техническая экспертиза.

Специалисты по промышленному и гражданскому строительству рассказали Sputnik , что проекты частных домов ниже двух этажей перед началом строительства проходить экспертизу не обязаны, а разрешение на строительство таких зданий выдается после согласование с несколькими инстанциями.

Они также отметили, что устанавливать ограждение вокруг стройки частных домов владельцы не обязаны, но могут это сделать по собственному желанию в целях обеспечения безопасности. Однако консервацию здания никто не отменял. Эксперты по ПГС уверены, что именно то, что дом не был правильно законсервирован, стало причиной обрушения перекрытия, потому что за время простоя конструкции здания потеряли несущую способность.

Всю историю о гибели детей можно прочитать здесь >>

Sputnik пообщался с местными жителями и выяснил , что заброшенную стройку они старались обходить стороной и строго-настрого запрещали детям играть на этой территории.

Следствие идет

В день трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье 144 УК Беларуси ("Причинение смерти по неосторожности") в отношении владельца долгостроя. На месте происшествия работали криминалисты, специалисты Госкомитета судебных экспертиз и эксперт-строитель.



© Фото: УСК по Могилевской области СК: на стройке в Могилеве двух детей придавило плитой, один погиб

Через неделю после несчастного случая СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома по факту служебной халатности: самовольно возведенное здание должны были снести.

Следователи изъяли документы, относящиеся к выделению и проектированию земельного участка, на котором расположен недострой.

После смерти второго пострадавшего ребенка, следственный комитет переквалифицировал ранее возбужденное уголовное дело. Теперь оно рассматривается по части 2 статьи 144 — "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Известно, что хозяин злополучного здания в данный момент освобожден из-под стражи, поскольку истек срок задержания. Однако мужчина остается в статусе подозреваемого. В настоящее время расследование продолжается.