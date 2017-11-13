Француза из Лондона будут судить в Беларуси за один патрон

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Гражданин Франции Жолан Вийо предстанет в Гомеле перед судом. Ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси, что может грозить лишением свободы до 7 лет.



© Фото: Брестская таможня Житель Минской области пытался ввезти из Украины пистолет с патронами

Иностранец Вийо был задержан 21 сентября 2017 года при въезде в РБ из Украины. Во зоне таможенного контроля в рюкзаке был обнаружен патрон, который ему подарил польский приятель. Экспертиза ГКСЭ РБ показала, что патрон боевой, и он не был задекларирован.

"В 10:00 часов 15 ноября 2017 года суд Гомельского района приступит к рассмотрению в открытом судебном заседании уголовного дела по обвинению V. в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.295, ч.1 ст.333-1 УК Республики Беларусь", — сообщили Sputnik во вторник в Гомельском областном суде.

Санкция ч.2 ст. 295 (незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия) предусматривает лишение свободы на срок до семи лет, санкция ст. 333-1. (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза боеприпасов) также предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Баллистическая экспертиза

Эксперты Управления ГКСЭ по Гомельской области установили, что изъятый у француза патрон пригоден к использованию к нарезному огнестрельному оружию. Он предназначен для стрельбы из 9 мм Рarabellum P-08, нескольких модификаций Walter, MP и некоторого другого огнестрельного оружия.

На основании экспертного заключения таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 333-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь и направленно следователям, которые возбудили в отношении француза еще одно уголовное дело — по ч.2 ст.295.

Следователем у француза была женщина

В СК отметили, что на время предварительного расследования данному гражданину были предоставлены услуги переводчика. Кроме этого, был уведомлен МИД Беларуси, Посольство Франции, которое в свою очередь поставило в известность французских родных обвиняемого.

Как отметила официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова, "следователь дала возможность гражданину Франции связаться с родными и предоставила ему мобильный телефон, которым он воспользовался". По ее словам, белорусский адвокат француза на протяжении всего предварительного расследования поддерживала связь с родственниками иностранца.

Поддержка в соцсетях

Друзья и знакомые француза, который был задержан в Беларуси за один патрон, создали в сети ФБ страницу в его поддержку.

Согласно информации из открытых источников в интернете, француз на первоначальном этапе нахождения в гомельском СИЗО жаловался на условия содержания — "на маленькие порции, старое постельное белье и на холод", кроме этого, ему не понравилось, что в СИЗО его заставили сбрить окладистую модную бороду.

На странице также содержится информация о том, что после того, как во Франции "подняли шум", Вийо перевели в более комфортную и теплую камеру, он начал получать посылки от родных и близких. Кроме этого, его друзья и знакомые собрали сумму, необходимую для оплаты штрафа. Брат Вийо приехал в Гомель, чтобы присутствовать на судебном процессе.