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Уровень преступности в Беларуси ежегодно снижается на 6-8% - Шуневич

14.11.2017 11:51 — Новости Общества | БелТА  
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Уровень преступности в Беларуси ежегодно снижается на 6-8% - Шуневич
Игорь Шуневич. Фото из архива

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень преступности в Беларуси ежегодно снижается на 6-8%, сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич на первом заседании общественного совета при МВД в новом составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Уровень преступности в стране снижается четвертый год подряд - ежегодно на 6-8%. "Идет уверенная декриминализация общества: стало меньше убийств, в том числе в быту", - сказал Игорь Шуневич. Только в этом году благодаря профилактике семейного насилия удалось сохранить жизни 40 человек.

Стало меньше уличной преступности, хулиганств, однако увеличилось количество мошенничеств, связанных с различными способами их совершения - от телефонных до мошенничеств в интернете. Больше выявляется коррупционных преступлений. Это объясняется в первую очередь эффективностью работы соответствующих служб - не только МВД, но и КГБ, прокуратуры.

В Академии Министерства внутренних дел Беларуси сегодня проходит первое заседание общественного совета при МВД в новом составе. Общественный совет при МВД создан в марте 2013 года. Он является консультационным органом, который привлекается к обсуждению наиболее важных аспектов деятельности органов внутренних дел, а также призван выстраивать конструктивный диалог между правоохранителями и общественностью. В его состав входят представители отечественной науки, культуры и искусства, руководители крупнейших предприятий и гражданских объединений.

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Теги: Минск
 
 
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14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень преступности в Беларуси ежегодно снижается на 6-8%, сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич на первом заседании...

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