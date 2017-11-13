Прохладная погода будет в Беларуси 15 ноября

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прохладная погода с дождем и мокрым снегом ожидается в Беларуси 15 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман, слабый гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный. Ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем - от нуля до плюс 6 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю