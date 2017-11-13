Председателем общественного совета при МВД избран Павел Якубович

Главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович и министр внутренних дел Игорь Шуневич

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем общественного совета при МВД избран главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович. Такое решение было принято сегодня единогласно на заседании совета, передает корреспондент БЕЛТА.

После избрания Павел Якубович поблагодарил присутствующих за оказанное доверие. По его словам, отношение каждого гражданина к сотрудникам органов внутренних дел является тем самым маркером, который показывает, что если милицию уважают и любят, то страна здоровая.

Общественный совет будет помогать органам МВД, в том числе по вопросам имиджа, более тесных связей с населением, в гуманитарной сфере. "Если наша задача и цели будут выполняться, то это почувствует каждый гражданин страны. Потому что, к сожалению, и в адрес милиции есть немало нареканий со стороны общественности и не всегда общественность бывает справедлива к милиции, в особенности медиа", - сказал в интервью журналистам Павел Якубович. Он также подчеркнул, что милиция и другие подразделения Министерства внутренних дел являются важнейшими государственными институтами, без которых существование страны невозможно.

Почетным председателем общественного совета при МВД избран предыдущий председатель Геннадий Давыдько. На прежнем посту он находился с момента создания общественного совета и внес значительный личный вклад в его становление и развитие. В общении с журналистами Геннадий Давыдько отметил планомерную работу, проделанную за прошедшие четыре года деятельности совета, в том числе в плане улучшения имиджа сотрудников милиции. "Что касается безопасности на дорогах, борьбы с пьянством, алкоголизмом, здесь совет тоже ведет постоянную работу", - добавил он.

Геннадий Давыдько намерен и в дальнейшем сотрудничать с министерством. "МВД очень открытая структура для обращения граждан. Как гражданин я имею полное право влиять на ее совершенствование", - отметил он.

В Академии Министерства внутренних дел Беларуси сегодня проходит первое заседание общественного совета при МВД в новом составе. Общественный совет при Министерстве внутренних дел создан в марте 2013 года. Он является консультационным органом, который привлекается к обсуждению наиболее важных аспектов деятельности органов внутренних дел, а также призван выстраивать конструктивный диалог между правоохранителями и общественностью. В его состав входят выдающиеся представители отечественной науки, культуры и искусства, руководители крупнейших предприятий и гражданских объединений.-0-