Вспышка кори в Европе: туристов просят сделать прививку

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. В Европе наблюдается самая массовая за последние годы вспышка кори. По данным ВОЗ. ВОЗ, в 2016–2017 годах в разных странах Европы было зарегистрировано: в Румынии — около 5 тысяч случаев, в Италии — более 4,8 тысячи, на Украине — более 1,6 тысячи, в Германии — более 950 случаев, Франции — 420, Бельгии — 365.

Нынешнюю эпидемию медики связывают с тем, что во многих странах перестали делать прививки от этой опасной болезни в последние два десятилетия.

В 2017 году зарегистрировано 30 летальных исходов от кори, из них 22 — в Румынии, три — в Италии и по одному случаю — в Германии, Португалии, Франции и Испании.

Во вторник Роспотребнадзор призвал туроператоров предупреждать клиентов о распространении кори в Европе и рекомендовать всем, кто не был ранее вакцинирован, сделать прививку перед выездом в европейские страны.

В Беларуси вакцинация от кори предусмотрена Национальным календарем профилактических прививок – дети проходят двукратную вакцинацию, первый раз в 1 год, второй в 6 лет.

Корь относится к крайне заразным вирусным инфекциям с очень высокой, почти 100% восприимчивостью. Чаще всего ее мишенью становятся дети от 7 до 9 лет. Заболевание опасно осложнениями, которые в том числе могут стать причиной смерти: пневмонией, поражением мозга, слепотой и глухотой, рассеянным склерозом, поражением почек.