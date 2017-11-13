Парковки в центре Вильнюса становятся платными

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. С 20 ноября этого года изменится порядок парковки автомобилей на части улиц и площадей центра города, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на данные пресс-службы самоуправления Вильнюса.

Изменения коснутся Старого города, Науяместиса, Ужуписа и подступов к центру Вильнюса.



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Нововведения приняты в связи увеличившимся количеством жалоб жителей центра города на неаккуратно запаркованные и мешающие движению автомобили, а также для регулирования транспортных потоков в городе и продолжительности стоянок.

С 20 ноября плата за парковку автомобиля будет взиматься на следующих улицах:

— на улице Скапо,

— на улице Серакауско возле здания 15,

— на участке улицы Львово,

— на улице Линкмяну между улицей Львово и проспектом Конституцийос,

— в переулке Балтасис возле улицы Полоцко,

— на улице Полоцко от дома номер 16 до улицы Оланду,



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— на улице Зарасу от дома номер 5 до улицы Полоцко.

Улица Скапо попадает в синюю зону оплаты (оплата взимается понедельник — воскресенье с 8:00 до 24:00, час стоянки стоит 2,5 евро).

Отрезок улицы Серакауско возле дома номер 15 попадает в зеленую зону оплаты (оплата взимается понедельник — суббота с 8:00 до 18:00, час стоянки стоит 0,3 евро).

Участки улицы Львово, на улице Линкмяну между улицей Львово и проспектом Конституцийос и в Ужуписче (переулок Балтасис, часть улиц Полоцко и Зарасу) попадает в желтую зону парковки (оплата взимается понедельник — суббота с 8:00 до 20:00, час стоянки стоит 0,6 евро).