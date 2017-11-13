Местные советы депутатов: кого будут выбирать 18 февраля?

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник одобрил идею провести выборы в местные советы депутатов 18 февраля.



© Sputnik/ Илья Питалев Лукашенко дал согласие на проведение 18 февраля местных выборов

Кто может выдвигаться в местные советы, на что влияют депутаты в них и кто в республике уже заявил о желании участвовать в выборах – в материале Sputnik.

Что такое местные советы депутатов?

Местные советы – одна из форм самоуправления в Беларуси. В поселках, городах, районах и областях выбираются собственные своего рода "парламенты", которые работают на протяжении четырех лет.

Выборы, которые состоятся 18 февраля, будут уже в 28-й созыв местных советов. Они пройдут одновременно по всей республике.

Что решают местные советы?

Полномочия у местных советов депутатов широкие: они утверждают планы своего населенного пункта, бюджет, сборы и налоги, могут распоряжаться коммунальной собственностью, а при необходимости – и назначать местные референдумы.

Всего по стране функционируют десятки местных советов, а общее количество депутатов в них зависит от населения и составляет более 18,5 тысяч.



© Sputnik/ Александр Мазуркевич На местных выборах в Беларуси изберут более 18 тыс. депутатов

Кто может баллотироваться в депутаты?

Правом выдвигаться в члены местного совета депутатов обладают все совершеннолетние граждане Беларуси, проживающие в той административной единице, от которой он хочет попасть в состав совета. Возможен и другой вариант: человека с этим местом должна связывать профессиональная деятельность. Могут идти в местные советы и граждане России – если они постоянно проживают в республике.

Ограничение одно: у потенциального кандидата в депутаты не должно быть судимости.

Как зарегистрироваться в кандидаты в депутаты?

Выдвинуть кандидатом в местные советы гражданина может политическая партия или трудовой коллектив. Может пойти потенциальный депутат и другим путем: собрать подписи у жителей своего округа.

Для выдвижения в областные или Минский совет депутатов нужно собрать минимум 150 подписей в свою поддержку, в районный или городской – не менее 75, а в сельский – не менее 25.

Полный календарный план всех этапов выборов в советы будет утвержден ЦИК 15 ноября.

Кто побеждает в выборах?

Согласно законодательству побеждает в выборах тот кандидат, который получил большинство голосов. Как такового порога явки в этом случае не установлено. По данным Центризбиркома, избиратели принимают участие в таких выборах активно: в прошлый раз явка по стране превысила 70%.

В случае если выборы по округу проходят на безальтернативной основе, победителем кандидат становится при получении более половины голосов.

Кто уже заявил об участии в выборах 18 февраля?

Своих кандидатов на выборах в местные советы депутатов уже обещали выставить многие партии и движения, среди них Либерально-демократическая партия Беларуси (ЛДПБ), кампания "Говори правду", Объединенная гражданская партия (ОГП), "Справедливый мир", объединение "Белая Русь" и другие.