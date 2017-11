Thank you @Mattel for announcing me as the newest member of the @Barbie #Shero family! I’m proud to know that little girls everywhere can now play with a Barbie who chooses to wear hijab! This is a childhood dream come true

Производители Барби представили новую куклу и ее прототип Олимпийская фехтовальщица Ибтихадж Мухаммад на вручении премии "Женщины года" в Нью-Йорке показала новую куклу Барби, сделанную по ее подобию.