Производители Барби представили новую куклу и ее прототип

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. На церемонии вручения премии "Женщина года" в Нью-Йорке была представлена новая кукла Барби, произведенная по прототипу реального человека. Прообразом стала фехтовальщица-саблистка Ибтихадж Мухаммад — первая американка, которая в 2016 году выступила в исламской женской одежде на Олимпийских играх.

Новая Барби также будет держать в руках шпагу, а ее одежда повторит костюм фехтовальщицы.