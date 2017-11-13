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Производители Барби представили новую куклу и ее прототип

14.11.2017 17:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 ноя — Sputnik. На церемонии вручения премии "Женщина года" в Нью-Йорке была представлена новая кукла Барби, произведенная по прототипу реального человека. Прообразом стала фехтовальщица-саблистка Ибтихадж Мухаммад — первая американка, которая в 2016 году выступила в исламской женской одежде на Олимпийских играх.

Новая Барби также будет держать в руках шпагу, а ее одежда повторит костюм фехтовальщицы.

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