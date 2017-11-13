Треть студентов Беларуси учатся на юристов или экономистов

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Около трети от общего числа студентов республики получают высшее образование на специальностях экономического или юридического профиля, сообщили во вторник в Национальном статистическом комитете.

Белстат подготовил статистические данные о белорусских студентах к празднованию Международному дню студентов, который отмечается 17 ноября.



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Так, согласно данным комитета, в Беларуси в 2016/2017 учебном году насчитывалось 313 тысяч студентов, из них более 290 тысяч учились в государственных высших учебных заведениях.

На 100 парней-студентов приходится 124 студентки-девушки. Большинство учатся на дневной форме получения образования (172,6 тысяч человек), немалое количество числится на заочных отделениях (139,2 тысяч). На вечерней форме обучаются лишь 1,4 тысячи человек.

Каждый третий студент в Беларуси получает экономическую или юридическую специальность. Технический профиль осваивает каждый пятый, педагогическую — каждый десятый студент. На сельскохозяйственных специальностях учатся 8% студентов, а на медицинских — 7%.

По количеству студентов — 330 человек на десять тысяч населения — республика занимает первое место в СН. Следом за Беларусью в своеобразном "рейтинге" следует Украина — 321 человек на 10 000, на третьем месте — Армения (310).