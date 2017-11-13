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Большинство белорусов привиты от кори
14.11.2017 17:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Привиты от кори порядка 98% жителей Беларуси, такую информацию белорусский Минздрав распространял после последних сообщений о вспышке кори в ряде стран Европы.
Из-за информации о вспышках кори некоторых европейских государствах Роспотребнадзор рекомендовал россиянам делать прививки от заболевания, а туроператорам – сообщать клиентам о возможной опасности.
Для Беларуси вспышки кори, в том числе в соседних странах, не страшны. Согласно опубликованной еще в сентябре информации, от этого заболевания в стране привито около 98% населения, а за год фиксировался лишь один случай выявления болезни – завозной.
Sputnik запросил в Минздраве актуальную информацию по ситуацию со вспышками кори в сопредельных странах и количеству привитых от заболеваний граждан, однако на момент публикации этих данных не получил.
Вспышки кори фиксируются на протяжении года в ряде Европейских стран: по данным ВОЗ, наиболее болезнь "разыгралась" в Румынии и Италии. Это специалисты объясняют отказом от вакцинации – несколько лет назад в европейских странах посчитали корь побежденной и перестали прививать от нее.
Сейчас власти европейских стран вновь обратили внимание на проблему: было заявлено о возобновлении вакцинации, а также принятии иных мер по борьбе с заболеваемостью. По данным ВОЗ, наиболее опасна корь для детей – среди них наиболее высок шанс смертельного исхода. В 2015-м международная организация зафиксировала более ста тысяч смертельных случаев от кори.
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Сейчас корь всерьез беспокоит ВОЗ: болезнь "разгулялась" в Румынии, Сербии, Италии и некоторых других странах.
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