Большинство белорусов привиты от кори

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Привиты от кори порядка 98% жителей Беларуси, такую информацию белорусский Минздрав распространял после последних сообщений о вспышке кори в ряде стран Европы.

Из-за информации о вспышках кори некоторых европейских государствах Роспотребнадзор рекомендовал россиянам делать прививки от заболевания, а туроператорам – сообщать клиентам о возможной опасности.

Для Беларуси вспышки кори, в том числе в соседних странах, не страшны. Согласно опубликованной еще в сентябре информации, от этого заболевания в стране привито около 98% населения, а за год фиксировался лишь один случай выявления болезни – завозной.

Sputnik запросил в Минздраве актуальную информацию по ситуацию со вспышками кори в сопредельных странах и количеству привитых от заболеваний граждан, однако на момент публикации этих данных не получил.

Вспышки кори фиксируются на протяжении года в ряде Европейских стран: по данным ВОЗ, наиболее болезнь "разыгралась" в Румынии и Италии. Это специалисты объясняют отказом от вакцинации – несколько лет назад в европейских странах посчитали корь побежденной и перестали прививать от нее.

Сейчас власти европейских стран вновь обратили внимание на проблему: было заявлено о возобновлении вакцинации, а также принятии иных мер по борьбе с заболеваемостью. По данным ВОЗ, наиболее опасна корь для детей – среди них наиболее высок шанс смертельного исхода. В 2015-м международная организация зафиксировала более ста тысяч смертельных случаев от кори.