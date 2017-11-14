МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Собака породы хаски, которая была похищена в Минске у здания Лицея БГУ, найдена в пригороде Минска, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Сообщения о пропаже собаки начали распространяться в социальных сетях на минувших выходных. По словам владельца пса, хаски украли – она была привязана к забору Лицея БГУ на улице Ульяновской. По информации правоохранителей, заявление в милицию поступило 11 ноября. Во вторник 14 ноября к поискам животного подключился Следственный комитет.

"Хаски найдена, обнаружена в пригороде Минска", – сказала Гончарова.

Она также уточнила, что сейчас следователи в рамках возбужденного уголовного дела по факту кражи пса фиксируют все данные на месте обнаружения животного.

По словам Гончаровой, ранее следователи изъяли видео с камер видеонаблюдения возле Лицея, были опрошены очевидцы.