Конгресс США покажет, что такое сексуальные домогательства

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Конгресс США объявил о том, что будет проводить тренинги по борьбе с сексуальными домогательствами, сообщают мировые СМИ со ссылкой на заявление спикера нижней палаты представителей Пола Райана.

Ранее в адрес некоторых сотрудников конгресса выдвигались подобные обвинения, однако доказаны они не были.

"Мы хотим привлечь внимание к проблеме и дать ясно понять, что приставаниям в какой-либо форме не должно быть места в конгрессе", — сказал Райан.

Занятия планируется проводить для членов палаты представителей американского конгресса и административного персонала.

Подобная мера планировалась и в американском сенате. Там к аналогичным тренингам также должны привлекаться сенаторы, их помощники и стажеры.

Всемирная волна признаний в домогательствах

В последнее время как в США, так и в других странах разгорелось множество скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. Первым, кого коснулись обвинения , стал известный американский продюсер Харви Вайнштейн.

Затем к списку обвиненных присоединились такие актеры, как Кевин Спейси , Стивен Сигал и Дастин Хоффман , режиссер фон Триер , а также олимпийский чемпион Щербо . Из-за обвинений в домогательствах недавно был вынужден подать в отставку министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, в непристойном поведении также был обвинен экс-президент США Джордж Буш-старший, в сексуальном насилии подозреваютя сотрудники международных миссий ООН.

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