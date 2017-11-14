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Конгресс США покажет, что такое сексуальные домогательства
15.11.2017 08:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Конгресс США объявил о том, что будет проводить тренинги по борьбе с сексуальными домогательствами, сообщают мировые СМИ со ссылкой на заявление спикера нижней палаты представителей Пола Райана.
Ранее в адрес некоторых сотрудников конгресса выдвигались подобные обвинения, однако доказаны они не были.
"Мы хотим привлечь внимание к проблеме и дать ясно понять, что приставаниям в какой-либо форме не должно быть места в конгрессе", — сказал Райан.
Занятия планируется проводить для членов палаты представителей американского конгресса и административного персонала.
Подобная мера планировалась и в американском сенате. Там к аналогичным тренингам также должны привлекаться сенаторы, их помощники и стажеры.
Всемирная волна признаний в домогательствах
В последнее время как в США, так и в других странах разгорелось множество скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. Первым, кого
© REUTERS/ David J. Phillip/Pool
Затем к списку обвиненных присоединились такие актеры, как
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Из-за множества скандалов, связанных с сексуальными домогательствами, палата представителей конгресса США проведет тренинги по борьбе с приставаниями.
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