ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конгресс США покажет, что такое сексуальные домогательства

15.11.2017 08:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Конгресс США объявил о том, что будет проводить тренинги по борьбе с сексуальными домогательствами, сообщают мировые СМИ со ссылкой на заявление спикера нижней палаты представителей Пола Райана.

Ранее в адрес некоторых сотрудников конгресса выдвигались подобные обвинения, однако доказаны они не были.

"Мы хотим привлечь внимание к проблеме и дать ясно понять, что приставаниям в какой-либо форме не должно быть места в конгрессе", — сказал Райан.

Занятия планируется проводить для членов палаты представителей американского конгресса и административного персонала.

Подобная мера планировалась и в американском сенате. Там к аналогичным тренингам также должны привлекаться сенаторы, их помощники и стажеры.

Всемирная волна признаний в домогательствах

В последнее время как в США, так и в других странах разгорелось множество скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. Первым, кого коснулись обвинения, стал известный американский продюсер Харви Вайнштейн.

Конгресс США покажет, что такое сексуальные домогательства
© REUTERS/ David J. Phillip/Pool
Число обвинивших Буша-старшего в домогательствах женщин достигло шести

Затем к списку обвиненных присоединились такие актеры, как Кевин Спейси, Стивен Сигал и Дастин Хоффман, режиссер фон Триер, а также олимпийский чемпион Щербо. Из-за обвинений в домогательствах недавно был вынужден подать в отставку министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, в непристойном поведении также был обвинен экс-президент США Джордж Буш-старший, в сексуальном насилии подозреваютя сотрудники международных миссий ООН.

Читайте также:

Режиссер Рэтнер подал в суд на обвинившую его в домогательствах актрису >>

#MeToo: частные истории домогательств без срока давности >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за множества скандалов, связанных с сексуальными домогательствами, палата представителей конгресса США проведет тренинги по борьбе с приставаниями.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Почти 90% пациентов онкодиспансера в Витебске - курильщики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика