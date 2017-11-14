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Продажи билетов на новый поезд Минск – Варшава начинаются в среду

15.11.2017 07:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Билеты на поезд Минск – Варшава, который начнет курсировать с 10 декабря, можно купить уже начиная со среды, сообщили Sputnik в пресс-службе БЖД.

Ранее сообщалось, что БЖД совместно с польской стороной запускает поезд, соединяющий столицы Беларуси и Польши. Его особенность в том, что пассажиры не будут находиться в вагонах в ожидании смены колес – они просто перейдут в Бресте в другой поезд.

Продажи билетов на новый поезд Минск – Варшава начинаются в среду
CC BY 2.0 / Manolo Gómez / Schild am Grenze
Для белорусов, ездящих в Польшу по доверенности, наступили изменения

"Пересадка пассажиров из поезда в поезд будет осуществляться на одной платформе Варшавской стороны вокзала станции Брест-Центральный", — рассказали в БЖД. Там также отметили, что пограничный и таможенный контроль будет осуществляться в составе польского формирования.

Отправление поезда из Минска будет осуществляться ежедневно в 10:57, в Брест он прибудет в 14:31. В городе над Бугом пассажиры пересаживаются в польский поезд и отправляются в Варшаву в 15:23, время прибытия – 17:29 по местному времени.

Из Варшавы состав отправляется в 08:44 утра и прибывает в Брест в 14:39. Отправление в Минск – в 15:15, прибытие в конечную точку — в 18:49.

в БЖД также рассказали о стоимости билета в одну сторону – 18 евро. Однако там подчеркнули, что цена может варьироваться из-за разницы курсов. Причем необходимо будет оформить два билета – от Минска до Бреста и еще один до Варшавы.

С осени прошлого года был запущен поезд из Гродно через Варшаву в Краков. По информации БЖД, с момента появления этого поезда в расписании им воспользовалось около 50 тысяч человек.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Уникальность поезда в том, что пассажирам не придется ожидать замены колесных пар – в Бресте они пересядут в другой состав.

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