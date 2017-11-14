Городская среда: почему гибнут деревья в столице

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Если спросить у иностранных туристов, чем их удивил Минск, почти все скажут: своей зеленью. Белорусская столица не единожды попадала в рейтинги самых зеленых городов мира и Европы. Зеленью покрыта почти половина площади мегаполиса — 44,8%.



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Вместе с тем и у архитекторов, и у городских активистов немало вопросов к качеству зеленых насаждений. Глядя на городские каштаны, которые уже в июле стоят бурые и с пожухлой листвой, несложно понять: многие деревья в городе страдают.

Каким должен быть уход за зелеными насаждениями столицы, Sputnik обсудил с активистом общественной кампании "Городской лесничий" Игорем Корзуном.

Виноваты моль и соль

Ученые Института природопользования НАН Беларуси провели исследование, которое показало, что в Минске представлено около 90 видов деревьев из 30 родов и 12 семейств. Чаще на улицах можно увидеть липы (35% от общего числа), каштаны (22%) и клены (20%). Однако далеко не все деревья выглядят презентабельно. Почему-то именно каштаны, несмотря на свое преимущественное количество, смотрятся болезненно, особенно если растут около центрального проспекта. Почему так происходит?

Игорь Корзун поясняет: каштаны – деревья, которые несвойственны для нашего региона. Они являются интродуцентами, то есть переселенными в местность, где раньше не существовали.



© Sputnik/ Светлана Лицкевич Каштаны в Минске цветут и плодоносят одновременно

"Это красивое растение, которое озеленители любят использовать для создания ландшафтных композиций в парках и для придания привлекательного облика городу. Они красиво цветут, у них хорошие кроны, которые нуждаются в уходе в меньшей степени, чем у других деревьев", — говорит собеседник.



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Вместе с тем деревья подвержены большому количеству заболеваний. В последнее время в Европе особенно проявилась эпидемия минирующей моли. Бурые пятна, которые можно увидеть на листве — не что иное, как результат жизнедеятельности личинок.

Когда каштаны растут в естественных условиях, где у них достаточно продолжительный период вегетации, где им в достатке тепла и питательных веществ, то у них остаются силы, что противостоять этой болезни, поясняет специалист. Но о Минске такого не скажешь. Более того, за зиму в почву попадает большое количество противообледенительных реагентов, тем самым ее засаливая. Соответственно, в летний период деревьям не хватает влаги, и у них не остается сил противостоять моли.

"Содержание вредных веществ в почве на глубину до метра превышает предельно допустимую концентрацию в 40 раз. Если корни дерева не попадают на глубину большую, чем метр, то летом влаги им не достается. Вся влага всасывается этой солью. И дерево засыхает", — поясняет эксперт.

Для растения важен и правильный уход, и агротехника. А в столице редко когда можно увидеть, чтобы деревья подкармливались, замечает Игорь Корзун. Подкармливались так, как это принято в сельском хозяйстве, когда в почву вносятся и минеральные, и органические удобрения.



© Sputnik / Виктор Толочко Срубленые деревья на бульваре Мулявина

Более того, по рекомендациям ботаников Академии наук Беларуси, для борьбы с молью рекомендуется опавшую листву из-под каштанов убирать. Однако минскими озеленителями ранее было принято правило не сгребать листву в парках, не учитывая особенности агротехники, замечает Корзун.



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Парки без ухода

Весна в Беларуси в этом году выдалась холодной: в начале мая в отдельных регионах шел снег. В результате непогоды большое количество деревьев в центре столицы остались без зелени. Коммунальные службы приняли решение их удалить и посадить новые саженцы, дабы придать улицам более презентабельный вид, но, по мнению городского лесничего, такие меры были приняты преждевременно.

Деревья нужно было оставить еще как минимум на один сезон. Вполне вероятно, что к следующей весне они бы ожили, а через пару лет восстановили бы свой прежний вид, говорит он.

"Деревьям свойственно сбрасывать, а иногда даже не выпускать листву, но это не значит, что они сухие. Иногда они просто впадают в спячку из-за неблагоприятных климатических условий. Если не было никаких предпосылок у дерева к засыханию, а лица, ответственные за озеленение города, обязаны это мониторить, то удалять их было неправильно и не по-хозяйски", — отмечает активист.

Вместе с тем сухие и потерявшие привлекательный вид растения в парках, напротив, часто убираются несвоевременно. Игорь Корзун поясняет: в парках изначально высаживают в 2-3 раза больше деревьев, чем их останется к периоду зрелости. Саженцы, которые оказываются угнетенными, постепенно должны удаляться. Но в ряде мест рубки ухода не проводились уже 20-30 лет. За это время здесь накопилось достаточное количество деревьев, которые долго находились в угнетенном состоянии, и в настоящий момент они просто погибли.



© Sputnik / Александр Шурмелев По мнению Игоря Корзуна, в Александровском сквере деревьям не всегда хватает места

"Наши парки чрезмерно загущены. Они не выглядят так, как должны выглядеть ухоженные парки. Они темные, очень слабая инсоляция, отсюда отсутствие травянистого покрова под кронами этих деревьев. Как говорил когда-то архитектор Геращенко, это не парки, а кипарисовые рощи", — говорит собеседник.



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В результате того, что вовремя не удаляются угнетенные и потерявшие вид деревья, остальные не могут развиться полноценно. Так, в парке 60-летия Октября деревья, которые были посажены 40 лет назад, выглядят так, будто им всего 25. А в парке имени Горького можно найти 80-летние липы, толщина ствола которых меньше 20 сантиметров.

"Очень красивый парк Павлова, но в некоторых местах он чрезмерно загущен. Один из авторов парка, архитектор Николай Жлобо, жаловался, что рубки ухода в парке с момента строительства ни разу не проводились. И выглядит это не совсем так, как он предполагал", — говорит Корзун.

Безграмотно садятся деревья на многих бульварах — под кронами уже сформировавшихся растений. У взрослого дерева в возрасте 30 лет размах кроны может быть около 15 метров. Но в наших случаях она не достигает и пяти метров – растению недостаточно света и почвы для формирования корневой системы.

Резать по живому

Обрезка городских деревьев вызывает особое возмущение минчан. Сколько раз приходилось видеть, когда после обрезки вместо дерева с раскидистой кроной оставался лишь голый ствол. В комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды отмечают: данный вопрос законодательно не закреплен, процедура обрезки может проводиться по желанию.

Генеральный директор "Минскзеленстроя" Игорь Кушнеревич ранее сообщил, что в столице только 2% деревьев подвергаются обрезке, и чаще это вынужденная мера. Однако проблема обрезки заключается в том, что зачастую ее производят непрофессионально. Если с деревьями в скверах и парках, а также вдоль дорог работают специалисты "Зеленстроя", а во дворах – работники ЖЭСов, то в свою очередь предприятия имеют право самостоятельно выбрать исполнителя работ. Часто выбор останавливают на самом бюджетном варианте.



© Sputnik / Виктор Толочко Игорь Корзун, координатор кампании по защите зеленых насаждений Минска "Городской лесничий"

По мнению Игоря Корзуна, от омолаживающей обрезки пора отказаться, как это сделали в Европе около 30 лет назад.

"Среди немецких арбористов существует правило: если нужно удалить ветку толщиной более 10 сантиметров в диаметре, то лучше убрать дерево целиком. Дело в том, что зарастить такой срез корой у дерева уже не хватит сил. Поэтому образуется открытая древесина, в которую попадают различные грибы и микроорганизмы. В результате появляется дупло, из-за чего растение может погибнуть раньше срока", — говорит собеседник.

Обрезка полезна далеко не всем деревьям. Так, крону каштанов вовсе нельзя трогать, что не учитывают минские озеленители. В месте обрезки дерево пытается компенсировать недостаточность кроны, продолжает собеседник. За очень короткий промежуток времени оно "выстреливает" толстыми и мощными "водяными" побегами. Плотность древесины у них гораздо ниже, и крепятся они только к наружным кольцам, то есть на очень маленькую глубину. В итоге при малейшем порыве ветра обламываются.

Некоторые вовсе не могут восстановиться после обрезки. По статистике, после проведения омолаживающей обрезки погибает от 10 до 50% деревьев.

Очаг инфекции

Отсутствие должного ухода за зелеными насаждениями порождает еще одну проблему. Иногда у дерева на высоте ствол делится на две ветви под острым углом, образуя так называемую вилку, рассказывает Игорь Корзун. В этом месте скапливается пыль, сюда же попадает листва. Если эту грязь не убирать, то там начинает образовываться очаг инфекции.



© Sputnik / Александр Шурмелев Зарастить срез от толстой ветки у дерева в городе нередко не хватает сил, образуются дупла, и рано или поздно его придется спилить

Такие "вилки", например, можно увидеть у 130-летних кленов, которые растут в Александровском сквере недалеко от фонтана "Мальчик с лебедем". На месте очага инфекции со временем образуется дупло. От этого при порыве ветра дерево может разломиться на две части и разбить, к примеру, стоящий под деревом автомобиль.

"После чего нам рассказывают, что это старые деревья, они пришли в негодность и их нужно заменять на новые", — говорит собеседник.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Кому в Минске мешают квартиры на час

Деревья в центре в города в принципе не приживаются и представляют собой, как выразился собеседник, "растительный Освенцим". Не единожды поднимался вопрос о том, чтобы сажать не молодые саженцы, а крупномеры. Но вопрос, как это часто бывает, уперся в деньги.

"Как говорил мне один из чиновников, крупномеры – это уже коммерческий продукт, который реализуется за очень большие деньги. А у города есть средства только на саженцы", — отмечает Игорь Корзун.

Саженцы в итоге держатся 3-4 года, а потом гибнут от противообледенительных реагентов, и их меняют на новые. Деньги тратятся по сути те же. По мнению активиста, городу нужно смириться с тем, что деревья в центре не смогут прижиться, и прекратить издевательства над растениями.

О том, удастся ли Минску сохранить статус зеленой столицы, пойдет речь на круглом столе, который пройдет в четверг, 16 ноября, в МПЦ Sputnik. Специалисты предприятия "Минскзеленстрой" уже подтвердили свое участие. Дискуссия обещает быть острой – следите за обновлением Sputnik.by.