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Страшные картинки и не только: что меняется на пачках сигарет

15.11.2017 09:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Белорусские производители с 15 ноября обязаны печатать на сигаретных пачках так называемые страшные картинки и информацию об опасности табакокурения в соответствии с Техническим регламентом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Техрегламент с требованием размещать на пачках сигарет "страшные картинки" вступил в силу еще в минувшем году, однако производителям давали время для перехода к новому дизайну упаковок.

Страшные картинки и не только: что меняется на пачках сигарет
© Sputnik / Виктор Толочко
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Жуть для курильщиков

Уже с 15 ноября все производители сигарет в Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане и Армении обязаны выпускать продукцию в соответствии с техрегламентом.

Так, на пачке должна располагаться утвержденная Евразийской экономической комиссией "страшная картинка" с предупреждением о последствиях курения. Изображение должно занимать не менее 50% как лицевой, так и задней стороны упаковки.

Кроме этого, на боковой стороне сигаретных пачек должно быть указано "Содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества". Содержание же смол и никотина на пачках указывать запретили.

Производители готовы

Как рассказали Sputnik в отделе маркетинга гродненской табачной фабрики "Неман", часть продукции выпускалась в упаковках со "страшными картинками" и ранее, однако с 15 ноября это стало обязательным.

"Когда на продукцию заканчивался сертификат, ГОСТ, он продлялся — в последнее время уже по нормам действующего технического регламента", — рассказали Sputnik на фабрике.

К производству сигарет только в "жутких упаковках" на фабрике готовы: решение это было принято не вчера, поэтому "Неман" успел подготовиться.

"Сейчас мы еще можем продавать сигареты без этих изображений, произведенные до 15 ноября. По мере распродажи старых партий будем выпускать и новые, уже соответствующие требованиям ЕАЭС", — заключили на фабрике.

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Теги: Минск
 
 
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Уже с 15 ноября производители сигарет не могут указывать на пачках количество содержания смолы и никотина.

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