Александр Шумилин. Фото из архива

15 ноября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Беларусь и Россия до 2020 года создадут единое научно-технологическое пространство. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поставлен срок до 2020 года, чтобы сформировать единое научно-технологическое пространство. В рамках Союзного государства это процесс непростой, небыстрый, но очень важный. Это будет серьезный прорыв. Уже движемся в этом направлении, сегодня будет первое совместное заседание комиссии", - сказал Александр Шумилин.

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