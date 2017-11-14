Александр Шумилин. Фото из архива

15 ноября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Беларусь и Россия до 2020 года создадут единое научно-технологическое пространство. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поставлен срок до 2020 года, чтобы сформировать единое научно-технологическое пространство. В рамках Союзного государства это процесс непростой, небыстрый, но очень важный. Это будет серьезный прорыв. Уже движемся в этом направлении, сегодня будет первое совместное заседание комиссии, - сказал Александр Шумилин. - Мы стремимся увязать стратегию развития нашей науки с российской, проведение как научных исследований, так и создание высокотехнологичных производств. Определимся, что лучше делать в Беларуси, что - в России. В этой стране много заделов, разработок, осуществляется большая программа по импортозамещению. По отдельности развиваемся хорошо, но пока плохо планируем совместное развитие, здесь слабое звено".

В Белорусском национальном техническом университете проходит первое заседание комиссии по единому научно-технологическому пространству Союзного государства. "Сегодня определимся с разработкой прогноза научно-технического развития Союзного государства, дадим старт такой программе до 2040 года. Мы стремимся не только заниматься научными разработками, но и задействовать производственников и инвесторов, чтобы объединить весь цикл - от научных исследований до создания конкретных производств", - пояснил Александр Шумилин.

Для сотрудничества уже определены три проекта в области машиностроения, инициированные Минпромом Беларуси, они связаны с производством компонентной базы радиоэлектроники, с космическими разработками и производством электронных микросхем.

Заместитель министра образования и науки России Григорий Трубников, который является сопредседателем комиссии, отметил, что ее деятельность направлена на согласование приоритетов в исследованиях, упрощение и активный обмен технологиями и специалистами. "Для того чтобы заниматься совместными проектами и получать быстрый и эффективный результат, нужна единая система показателей исследований и разработок, то есть определимся, как в наших странах оценивают уровень их готовности. Мы не просто партнеры, а занимаемся взаимодополняющими работами как в области систем для гражданской науки, так и в области систем двойного назначения", - добавил он.-0-