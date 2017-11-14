МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Уголовное дело в отношении бывшего председателя спортивного футбольного клуба "Слуцк" Олега Караневского завершено, прокурор направил дело в суд, сообщили в управлении Следственного комитета по Минску.

Первоначально Караневского обвиняли лишь по одной статье — ч. 1 ст. 430 УК РБ (получение взятки), однако в ходе расследования ему было выдвинуто обвинение и по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 430 (покушение на получение взятки повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По данным следствия, бывший председатель клуба предложил учредителю частного предприятия помочь выиграть тендер на монтаж забора на домашнем стадионе клуба. За эту помощь Караневский попросил 50% от прибыли.

"Руководитель строительной организации согласился на данные условия, между юридическими лицами был заключен договор, и на счет исполнителя работ был перечислен аванс", — рассказали в УСК по Минску.

Однако после этого экс-глава клуба решил разорвать сделку. При этом он попросил партнера-подрядчика отдать ему часть полученной прибыли.

Встречу назначили на 5 сентября 2017 года на проспекте Победителей в Минске, где учредитель частного предприятия передал Караневскому 2700 рублей.

Следствие также выяснило, что экс-глава клуба расторг договор, чтобы заключить аналогичный с другим частным предприятиям. Новый подрядчик согласился передать тысячу долларов за расторжение предыдущего договора.

Однако получить деньги у руководителя второго частного предприятия Караневский не успел, его задержали.

Начала судебного заседания он ожидает под подпиской о невыезде.