﻿ Дело экс-главы ФК "Слуцк" Караневского передано в суд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело экс-главы ФК "Слуцк" Караневского передано в суд

15.11.2017 11:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Уголовное дело в отношении бывшего председателя спортивного футбольного клуба "Слуцк" Олега Караневского завершено, прокурор направил дело в суд, сообщили в управлении Следственного комитета по Минску.

Дело экс-главы ФК "Слуцк" Караневского передано в суд
© YouTube / МВД Республики Беларусь
МВД показало, как изымали пачки долларов у чиновника

Первоначально Караневского обвиняли лишь по одной статье — ч. 1 ст. 430 УК РБ (получение взятки), однако в ходе расследования ему было выдвинуто обвинение и по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 430 (покушение на получение взятки повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По данным следствия, бывший председатель клуба предложил учредителю частного предприятия помочь выиграть тендер на монтаж забора на домашнем стадионе клуба. За эту помощь Караневский попросил 50% от прибыли.

"Руководитель строительной организации согласился на данные условия, между юридическими лицами был заключен договор, и на счет исполнителя работ был перечислен аванс", — рассказали в УСК по Минску.

Однако после этого экс-глава клуба решил разорвать сделку. При этом он попросил партнера-подрядчика отдать ему часть полученной прибыли.

Дело экс-главы ФК "Слуцк" Караневского передано в суд
© Pixabay
Прокуратура Минской области рассказала, где чаще берут взятки

Встречу назначили на 5 сентября 2017 года на проспекте Победителей в Минске, где учредитель частного предприятия передал Караневскому 2700 рублей.

Следствие также выяснило, что экс-глава клуба расторг договор, чтобы заключить аналогичный с другим частным предприятиям. Новый подрядчик согласился передать тысячу долларов за расторжение предыдущего договора.

Однако получить деньги у руководителя второго частного предприятия Караневский не успел, его задержали.

Начала судебного заседания он ожидает под подпиской о невыезде.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшего руководителя футбольного клуба обвиняют в получении взятки и покушении на получение взятки повторно; суда он ожидает под подпиской о невыезде.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Где туристу в Гродно будет вкусно. Тест местных кафе и ресторанов (с оценкой)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика