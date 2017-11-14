15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 7 градусов ожидается в Беларуси 16 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Днем без существенных осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем - от плюс 2 до 7 градусов.-0-

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