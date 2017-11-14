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Президент поручил наказать виновных в поздней уборке льна
15.11.2017 12:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал наказать виновных в несвоевременной уборке льна на Гомельщине, рассказал в среду журналистам глава Минсельхозпрода республики Леонид Заяц.
© Sputnik / Сергей Лескеть
Для уборки льна в Гомельской области местный исполком принимал решение "Об оказании всестороннего содействия открытому акционерному обществу "Гомельлен" от 31 октября за №350-р — согласно документу, по всей области мобилизовали учащихся, офисных сотрудников и чиновников для спасения урожая льна.
"В Гомельской области есть недоработка местных органов власти, убрать лен надо было раньше и не прибегая к помощи населения. Президент очень резко отреагировал на ситуацию, потребовал наказать виновных и передать материалы в прокуратуру", — рассказал журналистам в среду глава Минсельхозпрода.
По словам Зайца, АПК республики — в зоне рискованного земледелия, а по стране была плохая вылежка льна. Впрочем, на 97% территории лен успели убрать вовремя.
Для спасения урожая в Гомельской области вызвали несколько тысяч человек — они должны были убирать урожай на тысяче гектаров. Подобная "операция" продолжалась несколько дней.
В августе этого года президент требовал устранить недостатки в льноводческой сфере. Глава государства уверен: рентабельность льна может быть не хуже, чем у нефти — до 70%.
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В начале ноября власти Гомельской области официально "мобилизовали" граждан на спасение урожая льна.
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