В автопарке, чей водитель спрыгнул с моста, переработки по 39 часов

МИНСК, 15 ноя — Sputnik, Инна Гришук. Инспекция труда проверит, соблюдается ли трудовое законодательство в автобусном парке в Гродно, водитель которого прыгнул с 30-метрового моста в Неман на глазах у пассажиров.

Инспекция будет изучать документы автобусного парка в рамках прокурорской проверки, которую было решено провести после инцидента с прыгнувшим с моста водителем и заявлений других водителей, недовольных хроническими переработками. Известно, что в организации каждый водитель городского автобуса в среднем работает на 39 часов больше положенной нормы.



© Sputnik / Виктор Толочко Прыгнувший с моста в Гродно водитель автобуса уже 10 дней без сознания

"Проверим состояние охраны труда. Будет работать и технический инспектор и юрист работать. Будем смотреть и переработки. Нужно поднять документы по всем сотрудникам, не только одного водителя. Я с директором беседовал, он признает, что есть проблема с водительским составом", – сообщил Sputnik начальник Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда Николай Ленко.

Выводы и рекомендации инспекция сделает после окончания работы в автопарке. К 27 ноября сотрудники департамента должны передать свои наработки и заключения в прокуратуру. Если будут выявлены нарушения законодательства о труде, должностных лиц привлекут к административной ответственности.

Как отметил собеседник агентства, собственную проверку инспекция не могла инициировать, так как, по Указу президента № 510, на это у них нет оснований. Они могут появиться только после заключения милиции о причинах поступка водителя. Например, если правоохранители придут к выводу, что это суицид, вызванный рабочими причинами. Если же будет установлено, что поступок водителя не связан с производственными причинами, то таких оснований не будет. Более того, случай признают нестраховым, и пострадавший или его семья не смогут получить страховые компенсации и выплаты.

Известно, что в организации каждый водитель городского автобуса в среднем в месяц работает на 39 часов больше положенной нормы. Об этом говорил директор автопарка Гродно, когда рассказал о проблемах предприятия, эти данные он предоставил трудовой инспекции и профсоюзам.

В то же время, по белорусским законам, постоянно работать сверхурочно нельзя. Предельное количество переработок не должно превышать 180 часов в год.