По факту гибели Коржича возбуждено 15 уголовных дел

По факту гибели в учебном центре в Печах под Борисовом 21-летнего рядового Александра Коржича возбуждено около 15 уголовных дел, примерно столько же и фигурантов дела.

Об этом 15 ноября сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, передает БЕЛТА .

По его словам, прокуратура не просто следит за расследованием, а вместе со Следственным комитетом является одним из главных действующих органов. Генпрокурор заявил, что держит дело на постоянном контроле.

В частности, он лично встречался с матерью погибшего солдата, которая будет принимать участие в некоторых следственных действиях. Однако раскрывать подробности он не стал.

Вместе с тем, как сообщает «Еврорадио» , задержан сержант, который днём 3 октября обнаружил в подвале здания медроты в Печах повешенным тело Александра Коржича.

Напомним, что после шквала публикаций в СМИ дело о его гибели президент Беларуси взял под личный контроль . 18 октября было возбуждено 8 уголовных дел в отношении семи сержантов и старшины роты, в которой служил Коржич, они были заключены под стражу. Позднее стало известно, что задержаны командир роты Коржича и его заместитель. Количество уголовных дел выросло до 13.

Также за непринятие мер по предотвращению гибели рядового Коржича из Вооруженных сил уволено пять человек, двое отстранены от работы. Был освобожден от должности начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов полковник Константин Чернецкий.

Кроме того, несколько должностных лиц 72 ОУЦ уволено из рядов Вооруженных сил за непринятие мер по предотвращению гибели военнослужащего.

25 октября глава Следственного комитета Иван Носкевич сообщил , что следов побоев на теле Коржича не обнаружено (только след от повешения). Есть трупные пятна, возникающие после смерти человека, и их родственники и друзья Коржича приняли за следы от побоев.

В настоящее время сохраняются три версии случившегося: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Однако солдата нашли со связанными ногами и натянутой на голову майкой, что дает повод говорить об исключении двух первых версий.