|
По факту гибели Коржича возбуждено 15 уголовных дел
15.11.2017 12:50 — Новости Общества | БДГ
По факту гибели в учебном центре в Печах под Борисовом 21-летнего рядового Александра Коржича возбуждено около 15 уголовных дел, примерно столько же и фигурантов дела.
Об этом 15 ноября сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, передает
По его словам, прокуратура не просто следит за расследованием, а вместе со Следственным комитетом является одним из главных действующих органов. Генпрокурор заявил, что держит дело на постоянном контроле.
В частности, он лично встречался с матерью погибшего солдата, которая будет принимать участие в некоторых следственных действиях. Однако раскрывать подробности он не стал.
Вместе с тем, как сообщает
Напомним, что после шквала публикаций в СМИ дело о его гибели президент Беларуси
Также за непринятие мер по предотвращению гибели рядового Коржича из Вооруженных сил уволено пять человек, двое отстранены от работы. Был освобожден от должности начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов полковник Константин Чернецкий.
Кроме того, несколько должностных лиц 72 ОУЦ уволено из рядов Вооруженных сил за непринятие мер по предотвращению гибели военнослужащего.
25 октября глава Следственного комитета Иван Носкевич
В настоящее время сохраняются три версии случившегося: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Однако солдата нашли со связанными ногами и натянутой на голову майкой, что дает повод говорить об исключении двух первых версий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту гибели в учебном центре в Печах под Борисовом 21-летнего рядового Александра Коржича возбуждено около 15 уголовных дел, примерно столько же и фигурантов...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии