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В Беларуси заключено более 1,5 тыс. договоров по адресному субсидированию строительства жилья

15.11.2017 15:53 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси заключено более 1,5 тыс. договоров по адресному субсидированию строительства жилья
Фото из архива

15 ноября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси уже заключено более 1,5 тыс. договоров по указу №240 об адресном субсидировании в жилищном строительстве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

По его словам, использование средств для финансирования в рамках указа №240 активизировалось. "Более 1,5 тыс. решений принято исполкомами на предоставление субсидий, договоры заключены, жилье будет построено", - сказал Александр Горваль.

Больше всего договоров заключено в Брестской области, меньше всего - в Минской. "Важна разъяснительная работа городских, районных исполкомов. Думаю, все подтянутся, средства выделены пропорционально числу нуждающихся", - отметил начальник управления.

Всего на адресное субсидирование в жилищном строительстве в 2017 году предусмотрено Br209 млн. Государственные субсидии могут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам - также на погашение части основного долга по таким кредитам. Согласно указу размер субсидии на уплату части процентов для семей с тремя несовершеннолетними детьми будет равняться ставке рефинансирования плюс 2%, с четырьмя и более несовершеннолетними детьми - ставке рефинансирования плюс 3%, с тремя и более детьми до 23 лет, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - ставке рефинансирования плюс 2%. Семьям с четырьмя и более детьми основной долг будет погашен на 100%, с тремя совместно проживающими детьми в возрасте до 23 лет - на 95%, детям-сиротам - на 35%, молодым семьям при рождении одного и двух детей - 10% и 20% соответственно.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 ноября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси уже заключено более 1,5 тыс. договоров по указу №240 об адресном субсидировании в жилищном строительстве. Об этом...

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