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С Михаилом Задорновым рижане простились аплодисментами

15.11.2017 16:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Сатирического писателя Михаила Задорнова пришли проводить в последний путь несколько сотен людей в Риге. Очередь протянулась от улицы Бривибас до улицы Тербатас.

Многие уверяли, что готовы простоять в очереди несколько часов, чтобы попрощаться с артистом. На церемонии присутствовал и мэр Риги Нил Ушаков.

С Михаилом Задорновым рижане простились аплодисментами
Sputnik
Люди у храма Александра Невского в Риге, пришедшие проститься с сатириком Михаилом Задорновым

Одна из поклонниц Задорнова призналась корреспонденту Sputnik Латвия, что Задорнов был для нее образцом патриотизма. Его ценили, в том числе, за приверженность здоровому образу жизни. Среди тех, кто пришел проститься с писателем, было много латвийских селебрити и журналистов.

С Михаилом Задорновым рижане простились аплодисментами
Sputnik
Отпевание писателя Михаила Задорнова состоялось в храме Александра Невского в Риге

После отпевания тело Задорнова отвезут в Юрмалу, сатирика и писателя похоронят на кладбище Яундубулты, как он и просил, рядом с отцом Николаем Задорновым.

В выходные в одной из подмосковных клиник состоялось прощание с сатириком. Первоначально церемонию планировали провести в закрытом режиме. На этом настаивали родственники Задорнова, апеллируя к ироничному отношению артиста к публичности, но после того, как вокруг клиники собралось около сотни человек, поклонникам разрешили проститься с артистом.

Известный сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни после продолжительной болезни.

 
Теги: Минск
 
 
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Отпевание артиста прошло в храме Александра Невского в Риге.

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