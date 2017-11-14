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Денег не хватило на белое: Настасья Самбурская вышла замуж за белоруса

15.11.2017 16:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Популярная российская Актриса Настасья Самбурская вышла замуж, об этом девушка сообщила в своем микроблоге в Instagram.

30-летняя звезда телесериала "Универ" выложила фото, которым официально подтвердила свой новый статус. На снимке Самбурская демонстрирует обручальное кольцо на руке.

"Да, невеста была в черном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу загса. Я счастлива. Муж тоже не мучается", – написала она.

Вот теперь мы точно не пошутили. Да, невеста была в чёрном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу ЗАГСа. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Диточки народятся, когда надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю

 
Теги: Минск
 
 
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