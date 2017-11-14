Россия может приравнять зарубежные СМИ к иноагентам

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Государственная дума Российской Федерации приняла в среду закон, согласно которому, получающие иностранное финансирование СМИ могут признаваться в стране как иностранные агенты.

Российские парламентарии были вынуждены принимать ответные меры в ответ на требование Минюста США телеканалу RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента, что может в негативную сторону повлиять на работу СМИ. На давление со стороны официального Вашингтона решили ответить симметрично.

Теперь иноагентами могут быть и СМИ

В России уже действует закон об иностранных агентах, однако СМИ под него не подпадали. Теперь же парламентарии определили, что те издания, которые получают зарубежное финансирование, могут признаваться иностранными агентами.

Решение о признании иноагентом СМИ будет принимать российский Минюст, а при необходимости — и составлять соответствующие реестры. Такие медиа должны будут помечать свою продукцию в соответствии с законодательством и предоставлять отчеты в ведомство. В случае отказа от регистрации СМИ в России могут быть закрыты, если на то будет соответствующее решение.

В законе не называются конкретные издания, однако ранее заявлялось о том, что он может распространяться на "Радио "Свобода" и телеканал "Настоящее время", а также на CNN, "Голос Америки" и другие СМИ.

Симоньян прокомментировала ситуацию

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян уже прокомментировала поправки в закон.

"Мои искренние соболезнования всем журналистам — и нашим, и не нашим, — чьи щепки летят, пока на Капитолийском холме рубят лес", — заявила она.

Мои искренние соболезнования всем журналистам — и нашим, и не нашим — чьи щепки летят, пока на Капитолийском холме рубят лес. https://t.co/OjYi3K5QVT — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 15, 2017

​Накануне Симоньян предложила перенести День свободы прессы с 3 мая на 10 ноября — дату регистрации RT иноагентом в США. В комментарии относительно регистрации RT иноагентом в США она также "поздравила американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

Вынужденная, но правильная мера

Секретарь Общественной палаты (ОП) России Валерий Фадеев уверен: принятие закона Госдумой — вынужденное, однако правильное решение.

"Мое личное отношение — не как секретаря Общественной палаты, а как журналиста: если бы не было информационной войны, это было бы не нужно. Это, конечно, следствие той войны, которую не мы развязали. И если помнить об этом, ну да — наверное, это решение вынужденное, но правильное", — заявил в среду Фадеев.

К слову, в США иноагентами СМИ признавали в единичных случаях. Государственные DW, BBC и CCTV регистрироваться в качестве иностранных агентов не заставляли.