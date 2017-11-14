В Беларуси уточнены условия отнесения к категории малообеспеченных для получения льготных кредитов

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внесены изменения в условия и порядок отнесения граждан к категории малообеспеченных для получения льготных кредитов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 ноября 2017 года №835, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Документом в новой редакции утверждено Положение об отнесении граждан к категории малообеспеченных для получения господдержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья.

В частности, расширен перечень доходов, из которых складывается совокупный доход семьи. К ним, например, отнесены доходы нотариусов, занимающихся деятельностью в нотариальных бюро; доплаты за ученые степени и звания; денежные выплаты гражданам, имеющим почетные звания, если они носят ежемесячный характер; гранты Президента в науке, образовании, здравоохранении, культуре; доходы, полученные от использования объектов интеллектуальной собственности и т.д.

Кроме того, изменен порядок определения стоимости заявленного имущества гражданами.

Постановление вступает в силу с 17 ноября.-0-