ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси уточнены условия отнесения к категории малообеспеченных для получения льготных кредитов

15.11.2017 18:27 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси уточнены условия отнесения к категории малообеспеченных для получения льготных кредитов

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внесены изменения в условия и порядок отнесения граждан к категории малообеспеченных для получения льготных кредитов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 ноября 2017 года №835, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом в новой редакции утверждено Положение об отнесении граждан к категории малообеспеченных для получения господдержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья.

В частности, расширен перечень доходов, из которых складывается совокупный доход семьи. К ним, например, отнесены доходы нотариусов, занимающихся деятельностью в нотариальных бюро; доплаты за ученые степени и звания; денежные выплаты гражданам, имеющим почетные звания, если они носят ежемесячный характер; гранты Президента в науке, образовании, здравоохранении, культуре; доходы, полученные от использования объектов интеллектуальной собственности и т.д.

Кроме того, изменен порядок определения стоимости заявленного имущества гражданами.

Постановление вступает в силу с 17 ноября.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внесены изменения в условия и порядок отнесения граждан к категории малообеспеченных для получения льготных кредитов. Это...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Под песню "Магутны Божа" БПЦ презентовала перевод Нового Завета на "мову", который делала 25 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика