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Суд огласит приговор экс-замминистра по ЧС Бегуну 16 ноября
16.11.2017 07:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Суд Заводского района Минска в четверг огласит приговор бывшему заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Дмитрию Бегуну, сообщили в суде.
По версии следствия, Бегун получил от предпринимателя более 100 миллионов неденоминированных рублей, 4 тысячи деноминированных и 5 тысяч долларов.
© Sputnik / Виктор Толочко
"16 ноября в 10:30 часов в суде Заводского района Минска состоится оглашение судебного постановления в отношении бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям и бывшего директора ООО "РМ Грифреставрация", — сообщила Sputnik официальный представитель суда Заводского района Татьяна Брысина.
По ее словам, Бегуну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 "Получение взятки", второму фигуранту — по ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431 "Дача взяток" Уголовного кодекса Беларуси.
Как ранее сообщал Sputnik,
Бегуна
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Прокурор попросил для Бегуна восемь лет колонии с конфискацией имущества, а для его подельника - пять лет "домашней химии".
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