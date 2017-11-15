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Суд огласит приговор экс-замминистра по ЧС Бегуну 16 ноября

16.11.2017 07:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Суд Заводского района Минска в четверг огласит приговор бывшему заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Дмитрию Бегуну, сообщили в суде.

По версии следствия, Бегун получил от предпринимателя более 100 миллионов неденоминированных рублей, 4 тысячи деноминированных и 5 тысяч долларов.

Суд огласит приговор экс-замминистра по ЧС Бегуну 16 ноября
© Sputnik / Виктор Толочко
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"16 ноября в 10:30 часов в суде Заводского района Минска состоится оглашение судебного постановления в отношении бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям и бывшего директора ООО "РМ Грифреставрация", — сообщила Sputnik официальный представитель суда Заводского района Татьяна Брысина.

По ее словам, Бегуну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 "Получение взятки", второму фигуранту — по ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431 "Дача взяток" Уголовного кодекса Беларуси.

Как ранее сообщал Sputnik, гособвинитель попросил суд приговорить экс-замминистра МЧС Бегуна к восьми годам лишения свободы, второго фигуранта — бизнесмена Александра Грица — к 5 годам ограничения свободы без направления в исправительную колонию (так называемой "домашней химии").

Бегуна задержали в марте текущего года, с тех пор он находится под стражей. О том, что Бегун попался на взятке, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилев.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Прокурор попросил для Бегуна восемь лет колонии с конфискацией имущества, а для его подельника - пять лет "домашней химии".

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