Новые академики появятся в четверг в Беларуси

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Новых академиков и членов-корреспондентов выберут в четверг на сессии Общего собрания Национальной академии наук (НАН) Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе учреждения.

Отделения НАН уже провели обсуждения и голосования за выдвинутых на вакантные места кандидатов. После утверждения сессией Академии наук в Беларуси официально появятся новые академики и члены-корреспонденты.

Сейчас в НАН есть ряд вакансий. Так, существуют места для академиков в сфере оптики, материаловедения, истории Беларуси, белорусского языка, агропромышленной химии и других. Членов-корреспондентов будут выбирать по специальностям археология, трансплантология, генетика, машиностроение, квантовая оптика, общее земледелие и других.

Известны уже и кандидаты на почетные должности. Так, членом-корреспондентом НАН, скорее всего, станет Олег Руммо — известный врач-трансплантолог и сенатор. По специальности "археология" пост может достаться депутаты Палаты представителей Игорю Марзалюку. Членкором по "информационным технологиям" может стать экс-министр образования Михаил Журавков.

По ряду отделений конкурса на вакансии нет — там по одному кандидату. По некоторым же — например, по культурологии, — количество претендентов достигает восьми человек.

Предполагается, что после выборов членов-корреспондентов и академиков все вакансии будут закрыты. Результаты их станут известны уже днем в четверг.