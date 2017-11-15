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Новые академики появятся в четверг в Беларуси
16.11.2017 09:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Новых академиков и членов-корреспондентов выберут в четверг на сессии Общего собрания Национальной академии наук (НАН) Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе учреждения.
Отделения НАН уже провели обсуждения и голосования за выдвинутых на вакантные места кандидатов. После утверждения сессией Академии наук в Беларуси официально появятся новые академики и члены-корреспонденты.
Сейчас в НАН есть ряд вакансий. Так, существуют места для академиков в сфере оптики, материаловедения, истории Беларуси, белорусского языка, агропромышленной химии и других. Членов-корреспондентов будут выбирать по специальностям археология, трансплантология, генетика, машиностроение, квантовая оптика, общее земледелие и других.
Известны уже и кандидаты на почетные должности. Так, членом-корреспондентом НАН, скорее всего, станет Олег Руммо — известный врач-трансплантолог и сенатор. По специальности "археология" пост может достаться депутаты Палаты представителей Игорю Марзалюку. Членкором по "информационным технологиям" может стать экс-министр образования Михаил Журавков.
По ряду отделений конкурса на вакансии нет — там по одному кандидату. По некоторым же — например, по культурологии, — количество претендентов достигает восьми человек.
Предполагается, что после выборов членов-корреспондентов и академиков все вакансии будут закрыты. Результаты их станут известны уже днем в четверг.
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В республике остаются вакантными места для академиков в сферах оптики, материаловедения, истории Беларуси и ряда других.
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