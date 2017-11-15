Первое издание книги о Гарри Поттере продано на аукционе за $140 тысяч

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Первое издание книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Философский камень" продано в Лондоне на торгах за рекордную сумму в 140 тысяч долларов, об этом сообщается на сайте аукционного дома Bonhams .

"Всегда возникает большой интерес, когда первые издания книг о Гарри Поттере выставляются на аукцион, особенно, конечно, из самой первой серии. Этот конкретный экземпляр был не только в отличном состоянии, но в нем также была личная подпись от самого автора", — прокомментировал представитель Bonhams Мэтью Хейли.

Этот экземпляр книги о Гарри Поттере был подарен самой писательницей в 1997 году семье, с детьми которой ходила в детский сад в Эдинбурге ее дочь Джессика. Это произошло через месяц после выхода первого тиража из печати.



© AFP/ VALERIE MACON Стало известно, когда появятся новые книги о мире Гарри Поттера

На первой странице книги есть дарственная надпись: "Для Мееры, Донни, Настасии и Кая, с большой любовью от Джо (также известной как Дж. К. Роулинг)".

Первоначальная цена лота составляла 30 тысяч фунтов (около 40 тысяч долларов), но в процессе торгов возросла до 106 тысяч фунтов (около 140 тысяч долларов). Это стало новым мировым рекордом. Имя покупателя книги названо не было.

Ранее журнал Forbes признал Джоан Роулинг самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы: за последний год ей удалось заработать более 95 миллионов долларов.