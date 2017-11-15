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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГП "Минсктранс" скорректировал расписание международных рейсов на 29 декабря - 2 января, сообщили БЕЛТА на предприятии.

По маршруту Минск-Белосток будут выполняться рейсы со временем отправления от минского автовокзала "Центральный" 29 декабря в 23.30, отправлением из Белостока 30 декабря от автовокзала в 15.00. 31 декабря отменяется рейс из Белостока отправлением в 15.00.

По маршруту Минск-Варшава будут выполняться рейсы временем отправления от автовокзала "Центральный" 30 декабря в 19.30 и 22.00, из Варшавы 1 января от автовокзала "Заходний" в 16.30 и 21.00. 31 декабря отменяется выполнение перечисленных выше рейсов из Минска и Варшавы и сохраняются рейсы из Минска в 6.10. Будет выполняться рейс из Варшавы 2 января от автовокзала "Заходний" в 12.00, отменяются рейсы из Минска и Варшавы 1 января.

По маршруту Минск-Вильнюс отменяется выполнение регулярных рейсов отправлением: из Минска января от АВ "Центральный" в 1.35 и 8.30, из Вильнюса в 8.00 и 14.00 1 января.

По маршруту Минск-Каунас отменяются регулярные рейсы отправлением: из Минска 1 января в 7.30 и 31 декабря в 23.30, из Каунаса - 1 января в 16.00; 31 декабря в 18.40. Будут выполняться регулярные рейсы отправлением из Минска 30 декабря от АВ "Центральный" в 23.30, из Каунаса 1 января в 18.40.

По маршруту Минск-Калининград будут выполняться регулярные рейсы отправлением из Минска 31 декабря от АВ "Центральный" в 7.00, из Калининграда в 11.15 2 января. Одновременно отменяются регулярные рейсы по данному маршруту из Минска и Калининграда 1 января.

По маршруту Минск-Киев отменяется выполнение регулярных рейсов только 31 декабря отправлением из Минска в 19.00 и в 22.30, из Киева - в 19.00 и в 21.30. Будут выполняться регулярные рейсы отправлением: из Минска 30 декабря от АВ "Центральный" в 19.00 и в 22.30, из Киева 1 января соответственно в 19.00 и в 21.30.

По маршруту Минск-Москва будут выполняться регулярные рейсы отправлением: из Минска 30 декабря в 22.00 и 23.30, из Москвы 1 января соответственно в 21.00 и 23.30. Отменяется выполнение регулярных рейсов отправлением из Минска в 22.00 и из Москвы от АВ "Южные Ворота" в 21.00 (далее от АС "Теплый Стан" в 22.30) - только 31 декабря, а также отправлением из Минска в 23.30 и из Москвы от АС "Тушинская" в 23.30 только 31 декабря. По маршруту Минск-Москва через Борисов отменяются регулярные рейсы отправлением из Минска от АВ "Центральный" в 18.40 только 30 декабря, из Москвы от АС "Центральная" в 18.40 только 31 декабря.

По маршруту Минск-Рига через Вильнюс отменяется выполнение регулярных рейсов отправлением из Минска и Риги только 31 декабря в 22.00. Будут выполняться регулярные рейсы отправлением из Минска 30 декабря от АВ "Центральный" в 22.00, из Риги 1 января в 22.00.

По маршруту Минск-Санкт-Петербург отменяются регулярные рейсы отправлением из Минска только 31 декабря в 19.00, из Санкт-Петербурга только 31 декабря в 18.00. Будут выполняться регулярные рейсы отправлением из Минска 30 декабря от АВ "Центральный" в 19.00, из Санкт-Петербурга 1 января в 18.00.

По маршруту Минск-Рига-Таллинн отменяется выполнение регулярных рейсов отправлением из Таллинна в 16.30 и из Риги в 21.20 только 31 декабря. Будут выполняться регулярные рейсы отправлением из Минска 29 декабря от АВ "Центральный" в 21.50, из Таллинна 1 января в 16.30, из Риги 1 января в 21.20.-0-